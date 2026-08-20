Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Η Μάιρα Καρλή απολαμβάνει τις καλοκαιρινές της διακοπές στη Μύκονο, με την παρουσία της στα κοσμικά Ματογιάννια να τραβά τα βλέμματα. Η δικηγόρος καταγράφηκε σε κατάστημα του νησιού, όπου μάλιστα δέχτηκε θετικά σχόλια για την εμφάνισή της.

Η παραμονή της στη Μύκονο αναμένεται να ολοκληρωθεί σύντομα, καθώς σε λίγες ημέρες θα επιστρέψει στην Αθήνα για τις ανάγκες του νέου κύκλου του «Deal».

Advertisement

Advertisement

Η Μάιρα Καρλή αποτελεί το νέο πρόσωπο του δημοφιλούς τηλεπαιχνιδιού του Alpha, έχοντας αναλάβει τον ρόλο της δικηγόρου, στη θέση της Κάτιας Αναγνωστόπουλου. Τα γυρίσματα του νέου κύκλου έχουν ήδη ξεκινήσει, με τον Γιώργο Θαναηλάκη να παραμένει στο τιμόνι της παρουσίασης.

Μάιρα Καρλή

Η ίδια έχει εξειδίκευση στο Ποινικό, το Οικονομικό Ποινικό και το Αστικό Δίκαιο, ενώ τα τελευταία χρόνια έχει αποκτήσει ιδιαίτερη αναγνωρισιμότητα μέσα από τα social media. Μέσω Instagram και TikTok σχολιάζει ζητήματα της επικαιρότητας από τη δική της νομική οπτική.

Σε συνέντευξή της στον δημοσιογράφο του Mykonos Live TV, Νίκο Κουρούμαλο, μίλησε για τη νέα της συνεργασία με το «Deal» και τον ρόλο που έχει αναλάβει στο τηλεπαιχνίδι.

Στην συνέντευξη, η Μάιρα Καρλή αναφέρεται στα καθήκοντα και στο κομβικό ρόλο που έχει ο δικηγόρος στο παιχνίδι, μιλάει για τον μυστηριώδη Τραπεζίτη που κανείς δεν τον γνωρίζει και υπόσχεται δυνατά επεισόδια και πολύ χρήμα για τους παίκτες, αφού όπως υποστηρίζει, τους φέρνει τύχη!

Η Μάιρα, ή Μαρία, Καρλή κατάγεται από τη Χαλκίδα και έγινε ευρύτερα γνωστή μέσα από την έντονη παρουσία της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά και την πρόσφατη τηλεοπτική της δραστηριότητα.