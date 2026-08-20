Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις για το πρόγραμμα «Τουρισμός για Όλους 2026-2027» ηλεκτρονικά μέσω του gov.gr έως την Παρασκευή 21 Αυγούστου 2026.

Το πρόγραμμα προσφέρει οικονομική ενίσχυση για διαμονή σε τουριστικά καταλύματα, με τα ποσά να κυμαίνονται από 200 έως 600 ευρώ ανάλογα με την κατηγορία του δικαιούχου.

Οι πολίτες μπορούν να εξυπηρετηθούν για την υποβολή των αιτήσεών τους χρησιμοποιώντας τους κωδικούς Taxisnet ή απευθυνόμενοι στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών της χώρας.

Η επιδότηση διαφοροποιείται βάσει της περιόδου χρήσης της ψηφιακής κάρτας, ενώ έχουν διευρυνθεί τα εισοδηματικά όρια για την ένταξη περισσότερων δικαιούχων στο συγκεκριμένο πρόγραμμα.

Το πρόγραμμα υλοποιείται σε δύο φάσεις έως το τέλος του 2027, με τη δεύτερη φάση να καλύπτεται αποκλειστικά από τη λίστα των επιλαχόντων της πρώτης κλήρωσης.

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Οι ενδιαφερόμενοι έχουν περιθώριο έως αύριο, Παρασκευή 21 Αυγούστου 2026 στις 23:59, για να καταθέσουν αίτηση στο πρόγραμμα «Τουρισμός για Όλους 2026-2027», μέσω του οποίου παρέχεται οικονομική ενίσχυση για διαμονές σε τουριστικά καταλύματα σε ολόκληρη την Ελλάδα.

Το νέο πρόγραμμα συνοδεύεται από υψηλότερα ποσά επιδότησης, τα οποία για ορισμένες κατηγορίες δικαιούχων μπορούν να φτάσουν έως και τα 600 ευρώ. Παράλληλα, έχουν διευρυνθεί τα εισοδηματικά όρια, ώστε να μπορούν να ενταχθούν περισσότεροι πολίτες. Η διαδικασία πραγματοποιείται ηλεκτρονικά με τη χρήση κωδικών Taxisnet, ενώ όσοι χρειάζονται βοήθεια μπορούν να εξυπηρετηθούν και μέσω των ΚΕΠ.

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Συγκεκριμένα:

Ηλεκτρονικά, μέσω της πλατφόρμας ΕΔΩ , με τους κωδικούς Taxisnet.

, με τους κωδικούς Taxisnet. Η υποβολή των αιτήσεων πραγματοποιείται και μέσω του gov.gr και μέσω της πλατφόρμας vouchers.gov.gr με χρήση των προσωπικών κωδικών TAXISnet, ενώ προβλέπεται και η δυνατότητα εξυπηρέτησης μέσω ΚΕΠ.

Οι δικαιούχοι θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν την ψηφιακή κάρτα είτε κατά την υψηλή είτε κατά τη χαμηλή περίοδο, με το ποσό της επιδότησης να διαφοροποιείται ανάλογα με την κατηγορία του δικαιούχου και την περίοδο χρήσης.

Πηγή: iSTOCK

Ποιο είναι το ύψος της επιδότησης που δικαιούστε

Το ύψος της ενίσχυσης διαφοροποιείται ανάλογα με την κατηγορία στην οποία ανήκει ο δικαιούχος, αλλά και με την περίοδο κατά την οποία επιλέγει να χρησιμοποιήσει την ψηφιακή κάρτα.

Για τη γενική κατηγορία το ποσό ανέρχεται σε 200 ευρώ για την υψηλή περίοδο και σε 300 ευρώ για τη χαμηλή.

Άγαμοι ή άτομα σε χηρεία με παιδιά, έγγαμοι ή μέρη συμφώνου συμβίωσης με τουλάχιστον τρία παιδιά, καθώς και συνταξιούχοι γήρατος, μπορούν να λάβουν 300 ευρώ στην υψηλή περίοδο ή 400 ευρώ στη χαμηλή.

Η ενίσχυση φτάνει στα 400 ευρώ για την υψηλή και στα 600 ευρώ για τη χαμηλή περίοδο για άτομα με αναπηρία τουλάχιστον 67%, καθώς και για δικαιούχους που έχουν παιδί με αναπηρία 67% και άνω.

Παράλληλα, όσοι κληρωθούν και έχουν τέσσερα ή περισσότερα προστατευόμενα παιδιά λαμβάνουν επιπλέον 50 ευρώ για κάθε παιδί από το τέταρτο και μετά.

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Εάν ένας ενδιαφερόμενος εμπίπτει σε περισσότερες από μία κατηγορίες αυξημένης επιδότησης, θα λάβει το μεγαλύτερο ποσό που δικαιούται.

Το πρόγραμμα υλοποιείται σε δύο φάσεις: η α’ φάση έως τις 30 Ιουνίου 2027 και η β’ φάση έως τις 31 Δεκεμβρίου 2027.

Στη δεύτερη φάση δεν θα πραγματοποιηθεί νέα κλήρωση, καθώς οι ωφελούμενοι θα αντληθούν απευθείας από τη λίστα των επιλαχόντων της πρώτης διαδικασίας (κλήρωση Αυγούστου 2026).

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Αναλυτικές πληροφορίες για τα κριτήρια συμμετοχής και ενημέρωση των δυνητικών ωφελούμενων παρέχονται μέσω της ιστοσελίδας του προγράμματος ΕΔΩ, καθώς και μέσω του Γραφείου Υποστήριξης του Προγράμματος, καθημερινά από τις 09:00 έως τις 17:00 στο τηλέφωνο 210 2150231.

Σημειώνεται πως το πρόγραμμα υλοποιείται σε συνεργασία με τα υπουργεία Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, με Φορέα Υλοποίησης την Κοινωνία της Πληροφορίας ΜΑΕ.

Πηγή: iSTOCK

Πώς γίνεται η εξαργύρωση

Επισημαίνεται ότι η ψηφιακή κάρτα του προγράμματος «Τουρισμός για όλους 2026-2027» προσφέρει:

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-ανέπαφη πληρωμή και εξαργύρωση του ποσού της ψηφιακής χρεωστικής κάρτας σε κάθε πάροχο διαμονής (ξενοδοχεία, καταλύματα κ.ά.) και σε κάθε προορισμό της χώρας, χωρίς γεωγραφικούς περιορισμούς,

-άμεση αποζημίωση των παρόχων, γεγονός που βάζει τέλος στην αναμονή και στις χρονοβόρες γραφειοκρατικές διαδικασίες,

ανάλωση του ποσού εφάπαξ ή τμηματικά, σύμφωνα με την περίοδο επιλογής χρήσης της κάρτας (υψηλή/χαμηλή) και συγκεκριμένα για κληρωθέντες δικαιούχους της Α’ φάσης:

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-για την υψηλή περίοδο το ποσό μπορεί να αναλωθεί εφάπαξ ή τμηματικά από την ημερομηνία έναρξης ισχύος ψηφιακών καρτών έως και 30.09.2026 και από 1-5-2027 έως και 30-6-2027

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– για τη χαμηλή περίοδο το ποσό μπορεί να αναλωθεί εφάπαξ ή τμηματικά από 1-10-2026 έως και 30-4-2027