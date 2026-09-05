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Ο άνδρας εισέβαλε στο κτίριο κρατώντας μαχαίρι και απειλώντας το προσωπικό, παρά τις επανειλημμένες εκκλήσεις των αστυνομικών να αφοπλιστεί.

Κατά τη διάρκεια του περιστατικού τραυματίστηκε ένας αστυνομικός, ενώ ο δράστης κινήθηκε απειλητικά προς το μέρος του συναδέλφου του πριν πυροβοληθεί.

Οι αρμόδιες αρχές διεξάγουν έρευνα για να διευκρινίσουν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες εκτυλίχθηκε η σοβαρή αυτή επίθεση.

Ο 31χρονος είχε απασχολήσει ξανά τις αρχές στο παρελθόν για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας, απειλές και απόπειρες αυτοκτονίας.

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Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται ο 31χρονος άνδρας που τραυματίστηκε από πυρά αστυνομικού, έπειτα από την εισβολή του στο Αστυνομικό Τμήμα Μάνδρας το απόγευμα της Παρασκευής (4/9/2026), κρατώντας μαχαίρι και απειλώντας αστυνομικούς.

Ο 31χρονος μεταφέρθηκε στο Θριάσιο Νοσοκομείο, όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, το βράδυ της Παρασκευής βγήκε από το χειρουργείο και παραμένει διασωληνωμένος στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, έχοντας υποστεί διαμπερές τραύμα στον θώρακα και την κοιλιά.

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Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, ο άνδρας φέρεται να είχε προηγουμένως απειλήσει με μαχαίρι τον αστυνομικό που εκτελούσε υπηρεσία στην είσοδο του τμήματος. Στη συνέχεια εισέβαλε στο ΑΤ Μάνδρας, παρά τις συνεχείς εκκλήσεις των αστυνομικών να αφήσει το όπλο και να ηρεμήσει.

Αυτόπτες μάρτυρες που βρίσκονταν στο αστυνομικό τμήμα για να βγάλουν ταυτότητα περιέγραψαν τις δραματικές στιγμές που εκτυλίχθηκαν μπροστά στα μάτια τους. Όπως ανέφεραν, άκουσαν τους αστυνομικούς να φωνάζουν ο ένας στον άλλον να βγάλουν τα όπλα, ενώ λίγο αργότερα ο 31χρονος κατάφερε να εισέλθει στο εσωτερικό του κτιρίου.

Σύμφωνα με τις ίδιες μαρτυρίες, ο άνδρας έσπασε την πόρτα που προσπαθούσε να συγκρατήσει αστυνομικός και, αφού μπήκε στο χώρο, έσπασε τζάμι, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί και ο αστυνομικός. Κρατώντας το μαχαίρι, κινήθηκε απειλητικά προς το μέρος του.

Οι αυτόπτες μάρτυρες υποστήριξαν ότι ο αστυνομικός τον σημάδευε με το υπηρεσιακό του όπλο και του ζητούσε επανειλημμένα να πετάξει το μαχαίρι. Ο 31χρονος φέρεται τότε να τον προκαλούσε λέγοντας «ρίξε, ρίξε, ρίξε», ενώ συνέχιζε να πλησιάζει απειλητικά. Ο αστυνομικός τελικά πυροβόλησε, τραυματίζοντάς τον σοβαρά.

Ο άνδρας έφτασε μέχρι τον πρώτο όροφο του αστυνομικού τμήματος, όπου βρίσκονταν και οι δύο αυτόπτες μάρτυρες, προκαλώντας πανικό στους παρευρισκόμενους.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδόθηκαν, ο 31χρονος είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές. Τον Απρίλιο του 2025 φέρεται να είχε κάνει απόπειρα αυτοκτονίας και στη συνέχεια είχε οδηγηθεί σε ακούσιο εγκλεισμό στο Δρομοκαΐτειο.

Τον Οκτώβριο του ίδιου έτους είχε συλληφθεί για εξύβριση και απειλή γείτονά του με αεροβόλο όπλο. Παράλληλα, το 2015 είχε συλληφθεί έπειτα από περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας, όταν φέρεται να είχε απειλήσει με μαχαίρι τη σύντροφό του και τη μητέρα της στις Αχαρνές. Και τότε είχε ακολουθήσει ακούσια ψυχιατρική εξέταση.

Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες ο αστυνομικός πυροβόλησε τον 31χρονο διερευνώνται από τις αρμόδιες Αρχές, ενώ στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται το περιστατικό που εκτυλίχθηκε μέσα στο Αστυνομικό Τμήμα Μάνδρας.