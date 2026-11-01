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Στον εισαγγελέα οδηγείται ο 53χρονος που ομολόγησε πως σκότωσε στο Ελαιοχώρι στη Μάνη, τον 57χρονο αδελφό του, έπειτα από καβγά σχετικά με τα χωράφια.

Παρά την ομολογία και την παράδοση του 53χρονου, το όπλο με το οποίο πυροβόλησε τον αδελφό του εξακολουθεί να αναζητείται. Εκτιμάται ότι πρόκειται για περίστροφο, χωρίς ωστόσο να έχει επιβεβαιωθεί ο τύπος του.

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Ο ίδιος φέρεται να υποστήριξε, όταν παραδόθηκε στην Αστυνομία, ότι πέταξε το όπλο κατά μήκος της διαδρομής από το χωράφι όπου σημειώθηκε το έγκλημα μέχρι την Αρεόπολη. Για τον εντοπισμό του έχουν κινητοποιηθεί αστυνομικές δυνάμεις και η ΕΜΑΚ, που ερευνούν την ευρύτερη περιοχή, αξιοποιώντας και drones.

Την ίδια ώρα ΕΜΑΚ και αστυνομικές Αρχές διεξάγουν έρευνες, «χτενίζοντας» την ευρύτερη περιοχή, με χρήση και drones, για να βρουν το όπλο που χρησιμοποιήθηκε από τον 53χρονο.

Το χρονικό

Το περιστατικό συνέβη σε χωράφι την ώρα που τα δύο αδέλφια μάζευαν ελιές στο Ελαιοχώρι Οιτύλου. Ο δράστης πυροβόλησε και τραυμάτισε το θύμα, το οποίο μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο τοπικό Κέντρο Υγείας, όπου τελικά κατέληξε.

Αμέσως μετά την πράξη του, ο 53χρονος παραδόθηκε αυτοβούλως στο Αστυνομικό Τμήμα της Αρεόπολης και συνελήφθη, ενώ η αστυνομική έρευνα παραμένει σε εξέλιξη για τον εντοπισμό του όπλου του εγκλήματος.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας

Συνελήφθη, σήμερα (31.10.2026), σε τοπική κοινότητα του δήμου Ανατολικής Μάνης, από αστυνομικούς τουΤμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σπάρτης, 53χρονος ημεδαπός, κατηγορούμενος για ανθρωποκτονία με πρόθεση, σε βάρος 57χρονου ημεδαπού, καθώς και για παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα.

Ειδικότερα, σήμερα (31.10.2026) το μεσημέρι, σε τοπική κοινότητα του δήμου Ανατολικής Μάνης, ο 53χρονος, πυροβόλησε και τραυμάτισε τον 57χρονο, έπειτα από διαπληκτισμό.

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Ο 57χρονος μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Αερόπολης, όπου λίγο αργότερα κατέληξε.

Για την υπόθεση αυτή, εμφανίστηκε αυτοβούλως ο ανωτέρω 53χρονος στο Αστυνομικό Τμήμα Αερόπολης όπου και συνελήφθη.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί αρμοδίως, ενώ προανάκριση διενεργείται από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σπάρτης.

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