Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Ο Μάνος Νιφλής παραδέχτηκε ότι στην αρχή δυσκολευόταν να διαχειριστεί τις ερωτικές σκηνές της συζύγου του, Ελισάβετ Μουτάφη, καθώς του προκαλούσαν αμηχανία. Όπως εξήγησε, με τον καιρό και όσο κατανοούσε καλύτερα τον τρόπο με τον οποίο η ηθοποιός αντιμετωπίζει τη δουλειά της, έπαψε να τον απασχολεί το συγκεκριμένο ζήτημα.

«Αρχικά με ενοχλούσαν οι ερωτικές σκηνές της. Βλέποντάς το, λογικό είναι να σε ξενίζει. Θυμάμαι ότι την πρώτη φορά που την είδα, ήταν στο θέατρο που πήγα να δω την πρόβα, και μου φάνηκε παράξενο. Όσο γνώριζα τον άνθρωπο και όχι την ηθοποιό, καταλάβαινα πώς λειτουργεί επαγγελματικά, οπότε όλο αυτό ξεπεράστηκε, έχει σβηστεί από το μυαλό μου», εξομολογήθηκε ο Μάνος Νιφλής στην εκπομπή «The Love Debate».

Advertisement

Advertisement

Αναφερόμενος μάλιστα σε ένα συγκεκριμένο περιστατικό από εκείνη την περίοδο, θυμήθηκε την αντίδρασή του όταν παρακολούθησε μια σκηνή της Ελισάβετ Μουτάφη με τον Στέλιο Μάινα.

«Ήταν μία σκηνή με τον Στέλιο Μάινα. Κατέβηκε από τη σκηνή και ήρθε να με φιλήσει και λέω “Ώπα. Φιλιόσουν πριν με τον Μάινα. Τι ήρθες να κάνεις;”», πρόσθεσε.