Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Η Μάρα Ζαχαρέα και η Τίνα Μεσσαροπούλου διατηρούν μια στενή φιλία που έχει αντέξει στο πέρασμα των χρόνων και κάθε καλοκαίρι φροντίζουν να περνούν μαζί ένα μέρος των διακοπών τους στην Πάρο.

Τη Δευτέρα 20 Ιουλίου 2026, η Μάρα Ζαχαρέα δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μια σειρά από φωτογραφίες, στις οποίες ποζάρει μαζί με την αγαπημένη της φίλη και συνάδελφο σε παραλία του Αμπελά. Οι δυο τους εμφανίζονται ευδιάθετες και χαλαρές, απολαμβάνοντας στιγμές ξεγνοιασιάς δίπλα στη θάλασσα. «Και τώρα, επιτέλους, διακοπές», έγραψε χαρακτηριστικά στη λεζάντα της ανάρτησής της η Μάρα Ζαχαρέα.

Advertisement

Advertisement

Η Τίνα Μεσσαροπούλου φαίνεται να αφήνει πίσω της τη δύσκολη περίοδο που προηγήθηκε, καθώς ο σύζυγός της, Γιώργος Μυλωνάκης, αντιμετώπισε πρόσφατα ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας. Ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ νοσηλεύτηκε έπειτα από ρήξη ανευρύσματος στον εγκέφαλο, ωστόσο κατάφερε να ξεπεράσει τη σοβαρή αυτή δοκιμασία.

Λίγες ημέρες πριν αναχωρήσουν για την Πάρο, η Τίνα Μεσσαροπούλου και ο Γιώργος Μυλωνάκης έδωσαν το «παρών» σε γάμο στα Σπάτα, όπου φωτογραφήθηκαν μαζί, δείχνοντας ευδιάθετοι και χαμογελαστοί.