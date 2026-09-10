Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Ενώπιον του Πλημμελειοδικείου Αθηνών θα βρεθούν ξανά η 68χρονη και ο 36χρονος γιος της, οι οποίοι κατηγορούνται για την υπόθεση στον Μαραθώνα, όπου τα οστά της ηλικιωμένης μητέρας και γιαγιάς τους εντοπίστηκαν τυλιγμένα με νάιλον και σεντόνια σε υπόγειο αποθηκευτικό χώρο κατοικίας επί της οδού Ιθάκης. Η γυναίκα δεν γνωστοποίησε τον θάνατο της μητέρας της προκειμένου να συνεχίζει να εισπράττει τη σύνταξή της.

Advertisement

Advertisement

Η εκδίκαση της υπόθεσης είχε αναβληθεί προηγουμένως, ώστε να καταστεί δυνατή η παρουσία και η κατάθεση ως μάρτυρα της κόρης της 68χρονης – της εγγονής της ηλικιωμένης – η οποία είχε κάνει και την αρχική καταγγελία στις αρχές.

Κατά την προηγούμενη εμφάνισή τους στο δικαστήριο, ο συνήγορος υπεράσπισης είχε υποβάλει αίτημα για διενέργεια ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης, επισημαίνοντας έλλειψη δυνατότητας καταλογισμού και για τους δύο κατηγορούμενους, ωστόσο το αίτημα είχε απορριφθεί.

Ενώπιον του προέδρου του δικαστηρίου, οι κατηγορούμενοι είχαν κληθεί να τοποθετηθούν επί του κατηγορητηρίου.

Η 68χρονη είχε αναφέρει χαρακτηριστικά: «Έχουμε κάνει πολλά πράγματα έχω κάνει κι άλλα, όχι καλά», προσθέτοντας πως δεν θυμάται πότε ακριβώς πέθανε η μητέρα της λόγω της ηλικίας της και της κατάστασής της.

Ο 36χρονος γιος είχε υποστηρίξει ότι δεν ήταν σε καλή ψυχολογική κατάσταση και πως δεν γνώριζε τίποτα για τον θάνατο της γιαγιάς του, μαθαίνοντας τελικά εκ των υστέρων για το ζήτημα της σύνταξης.