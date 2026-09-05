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Οι Αρχές ερευνούν την παράνομη είσπραξη της σύνταξης της μητέρας της 68χρονης για μία δεκαετία, καθώς ο θάνατός της δεν είχε δηλωθεί ποτέ.

Η 68χρονη παραδέχθηκε την απόκρυψη της σορού επικαλούμενη οικονομικές δυσκολίες, ενώ ο γιος της αρνείται οποιαδήποτε γνώση για το συμβάν.

Ειδικοί επιστήμονες αναλύουν τα οστά για να προσδιορίσουν την ταυτότητα της θανούσας καθώς και τις ακριβείς συνθήκες του θανάτου της.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε έπειτα από καταγγελία της εγγονής της ηλικιωμένης, η οποία είχε χάσει την επαφή μαζί της εδώ και δέκα χρόνια.

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Για τη Δευτέρα αναβλήθηκε η δίκη της 68χρονης και του γιου της, οι οποίοι κατηγορούνται για «εξαφάνιση νεκρού με οποιονδήποτε τρόπο από κοινού», σε βαθμό πλημμελήματος, στην υπόθεση της ηλικιωμένης γυναίκας που εντοπίστηκε νεκρή στον Μαραθώνα.

Σύμφωνα με την κατηγορία, η σορός της 90χρονης είχε θαφτεί και τα οστά της εντοπίστηκαν σε αποθήκη του οικογενειακού σπιτιού. Η 68χρονη φέρεται να έχει παραδεχθεί ότι προχώρησε στην ταφή, υποστηρίζοντας ότι το έκανε προκειμένου να συνεχίσει να εισπράττει τη σύνταξη της μητέρας της.

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Από την πλευρά του, ο γιος της αρνείται οποιαδήποτε συμμετοχή στην πράξη.

Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία της έρευνας, η 68χρονη φέρεται να συνέχιζε να εισπράττει τη σύνταξη της μητέρας της για περίπου μία δεκαετία. Οι Αρχές εξετάζουν πλέον εάν προκύπτουν και άλλα αδικήματα σε βάρος του Δημοσίου.

Η έρευνα στο σπίτι και ο εντοπισμός των οστών

Τα οστά εντοπίστηκαν το πρωί της Παρασκευής, σε υπόγειο αποθηκευτικό χώρο της κατοικίας στην οδό Ιθάκης. Ήταν καλυμμένα και τυλιγμένα με νάιλον, χαρτιά και σεντόνια, γεγονός που προκάλεσε την άμεση κινητοποίηση των αστυνομικών και των ειδικών επιστημόνων.

Στο σημείο κλήθηκε ανθρωπολόγος, ενώ αναμένονται τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων που θα βοηθήσουν να διαπιστωθεί εάν τα οστά ανήκουν στην ηλικιωμένη γυναίκα. Παράλληλα, οι εξετάσεις αναμένεται να δώσουν, στον βαθμό που αυτό είναι δυνατό, απαντήσεις για τον χρόνο αλλά και τις συνθήκες του θανάτου της.

Η 68χρονη φέρεται να υποστήριξε αρχικά στους αστυνομικούς ότι είχε θάψει τη μητέρα της στην αυλή του σπιτιού. Για τον λόγο αυτό πραγματοποιήθηκε εκτεταμένη έρευνα στον κήπο, με τη χρήση ειδικών μηχανημάτων και εκσκαφέων, χωρίς όμως να βρεθεί κάτι.

Οι αστυνομικοί συνέχισαν την έρευνα στο εσωτερικό της κατοικίας και τελικά εντόπισαν τα οστά στην υπόγεια αποθήκη.

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Η γυναίκα υποστηρίζει ότι η μητέρα της πέθανε από παθολογικά αίτια, λόγω της προχωρημένης ηλικίας της. Σε δηλώσεις της στο Live News, περιέγραψε τη μητέρα της ως άνθρωπο που αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας και ισχυρίστηκε ότι κάποια στιγμή είχε πέσει.

«Δεν ήταν καλά στα μυαλά της. Και κάπου έπεσε. Εγώ της έδινα να φάει, αλλά δεν μπορούσα συνέχεια», ανέφερε χαρακτηριστικά, ενώ στη συνέχεια παραδέχθηκε ότι είχε αποκρύψει τη σορό της, λέγοντας: «Την έθαψα».

Όταν ρωτήθηκε γιατί δεν δήλωσε τον θάνατο και γιατί συνέχισε να λαμβάνει τη σύνταξη της μητέρας της, η 68χρονη φέρεται να απάντησε ότι δεν είχε εργασία και χρειαζόταν τα χρήματα.

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«Ήθελα τη σύνταξη γιατί δεν είχα άλλη δουλειά», είπε, αναφέροντας ότι η σύνταξη ανερχόταν περίπου στα 1.000 ευρώ.

Από την πλευρά του, ο γιος της αρνείται ότι γνώριζε τι είχε συμβεί. Σύμφωνα με τον ισχυρισμό του, η μητέρα του δεν του είχε αποκαλύψει πού βρισκόταν η γιαγιά του.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε μετά από καταγγελία που έκανε πριν από περίπου δύο εβδομάδες η εγγονή της ηλικιωμένης, κόρη της 68χρονης και αδελφή του δεύτερου συλληφθέντα.

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Η γυναίκα είχε αναφέρει στις Αρχές ότι είχε χάσει την επαφή με τη γιαγιά της εδώ και περίπου δέκα χρόνια και είχε αρχίσει να έχει σοβαρές υποψίες για την τύχη της.

Οι αστυνομικοί αναζήτησαν τα στοιχεία της ηλικιωμένης στα αρχεία του ΕΦΚΑ και διαπίστωσαν ότι ο θάνατός της δεν είχε καταχωριστεί.

Η έρευνα στα τραπεζικά στοιχεία φέρεται, μάλιστα, να αποκάλυψε ένα ακόμη σημαντικό στοιχείο, καθώς ο λογαριασμός της ηλικιωμένης παρέμενε ενεργός και παρουσίαζε κινήσεις ακόμη και τον Αύγουστο του 2026.

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Πλέον, οι Αρχές προσπαθούν να ξετυλίξουν το κουβάρι της υπόθεσης, να διαπιστώσουν τι ακριβώς συνέβη με την ηλικιωμένη και να εξακριβώσουν τον ρόλο που είχε κάθε μέλος της οικογένειας στην απόκρυψη του θανάτου της και στη συνέχιση της καταβολής της σύνταξής της.

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