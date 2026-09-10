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Για τις 18 Μαΐου μετατέθηκε η δίκη της 68χρονης από τον Μαραθώνα, η οποία κατηγορείται ότι έκρυψε τον θάνατο της μητέρας της, θάβοντας τη σορό της στην αυλή του σπιτιού τους, προκειμένου να συνεχίσει να λαμβάνει τη σύνταξή της.

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Η υπόθεση επρόκειτο να εκδικαστεί σήμερα στο Μονομελές Αυτόφωρο Δικαστήριο, όπου κατηγορούμενος είναι και ο γιος της 68χρονης για εξαφάνιση νεκρού με κάθε τρόπο. Σύμφωνα με την κατηγορία, φέρεται να γνώριζε όσα είχαν συμβεί, ωστόσο ο ίδιος το αρνείται.

Το δικαστήριο αποφάσισε την αναβολή της δίκης προκειμένου να προσέλθει και να καταθέσει η κόρη της 68χρονης, η οποία ήταν εκείνη που κατήγγειλε την υπόθεση στις Αρχές.

Σύμφωνα, τέλος, με τον συνήγορο της κατηγορούμενης, η 68χρονη οδηγήθηκε χθες το βράδυ στο Δρομοκαΐτειο για ακούσια νοσηλεία, έπειτα από εισαγγελική εντολή.