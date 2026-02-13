Η υπόθεση της Μαρίας Καρρά που συνδέεται με την πολυσυζητημένη περιουσία του αποδημήσαντος συζύγου της Γιώργου Τράγκα και παλαιότερες έρευνες για φορολογικά και οικονομικά αδικήματα, αποκτά νέα διάσταση, καθώς το κατηγορητήριο περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα οικονομικών παραβάσεων που φέρονται να εκτείνονται σε βάθος ετών.

Στο γραφείο της ανακρίτριας πέρασε την Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου 2026 η Μαρία Καρρά, προκειμένου να δώσει εξηγήσεις ως κατηγορούμενη για το κακούργημα της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα.

Advertisement

Advertisement

Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, η κατηγορία για ξέπλυμα «πατά» πάνω σε βασικά αδικήματα όπως:

Φοροδιαφυγή,

Απάτη σε βάρος του ελληνικού Δημοσίου άνω των 120.000 ευρώ,

Χρέη προς το Δημόσιο,

Μη καταβολή ασφαλιστικών εισφορών,

Μη καταβολή δεδουλευμένων αποδοχών,

Advertisement

Χρεοκοπία.

Οι πράξεις φέρονται να τελέστηκαν σε μεγάλο χρονικό εύρος, από το 2008 έως το 2022.

Παράλληλα, σε παλαιότερα στάδια της υπόθεσης, η έρευνα είχε εστιάσει και σε δηλώσεις «πόθεν έσχες» και σε απόκρυψη περιουσιακών στοιχείων εκατομμυρίων ευρώ.

Advertisement

Η «γραμμή άμυνας» και τα οικονομικά ανοίγματα

Σύμφωνα με πληροφορίες , υπάρχει συναίνεση από την πλευρά της οικογένειας για αποδέσμευση ποσού περίπου 10 εκατ. ευρώ που αφορά οφειλές προς το ελληνικό Δημόσιο.

Το στοιχείο αυτό δείχνει ότι η υπόθεση δεν περιορίζεται σε θεωρητικό επίπεδο κατηγοριών, αλλά συνδέεται με πραγματικές οικονομικές εκκρεμότητες με το κράτος.

Από το 2022 έως σήμερα: Το χρονικό μιας υπόθεσης που δεν έκλεισε ποτέ

Η έρευνα για την περιουσία και τα οικονομικά του Γιώργου Τράγκα άνοιξε λίγο μετά τον θάνατό του, με διεθνείς διαστάσεις, καθώς εξετάστηκαν λογαριασμοί και περιουσιακά στοιχεία σε πολλές χώρες. Αποπτέλεσμα ήταν στα επόμενα χρόνια: Ασκήθηκαν διώξεις για πόθεν έσχες, επιβλήθηκαν περιοριστικοί όροι και εγγυήσεις και συνεχίστηκαν έρευνες για φορολογικά και οικονομικά αδικήματα.

Advertisement

Η νέα κλήση σε απολογία δείχνει ότι οι αρχές θεωρούν πως υπάρχουν επαρκή στοιχεία ώστε η υπόθεση να συνεχιστεί σε βαρύτερο ποινικό επίπεδο.

Γιατί η υπόθεση έχει πολιτική και κοινωνική βαρύτητα

Η συγκεκριμένη δικογραφία αφορά μεγάλη περιουσία με διεθνείς διασυνδέσεις, ζημία για το Δημόσιο, οικονομικά εγκλήματα με μεγάλη χρονική διάρκεια.

Και αυτό εξηγεί γιατί η υπόθεση παραμένει στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης, ακόμη και χρόνια μετά την έναρξη των ερευνών.

Advertisement

Τι μένει να φανεί

Τα επόμενα κρίσιμα στάδια θα είναι αν θα επιβληθούν περιοριστικοί όροι ή προσωρινή κράτηση, αν θα προκύψουν νέες κατηγορίες, αν η υπόθεση θα οδηγηθεί σε δίκη.

Advertisement

Πάντως η υπόθεση Καρρά δεν είναι απλώς μια ακόμη οικονομική δικογραφία. Είναι μια υπόθεση που αγγίζει τη διαφάνεια μεγάλων περιουσιών, τον έλεγχο του «πόθεν έσχες» και την αποτελεσματικότητα της δίωξης οικονομικού εγκλήματος στην Ελλάδα.

Και –όπως συχνά συμβαίνει σε τέτοιες υποθέσεις– η τελική απάντηση δεν θα δοθεί στα πρωτοσέλιδα, αλλά στη δικαστική αίθουσα.

Advertisement