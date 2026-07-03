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Ο Μάρκος Σεφερλής και η σύζυγός του, Έλενα Τσαβαλιά, απαθανατίστηκαν σε μια χαλαρή βόλτα στο κέντρο της Αθήνας, απολαμβάνοντας λίγο ελεύθερο χρόνο μακριά από τις επαγγελματικές τους υποχρεώσεις.

Έλενα Τσαβαλιά-Μάρκος Σεφερλής

Το αγαπημένο ζευγάρι, που πριν από λίγες ημέρες γιόρτασε τα γενέθλια του γιου του, Χάρη, πραγματοποίησε τις αγορές του, με τον φωτογραφικό φακό να καταγράφει στιγμές από την καθημερινότητά του.

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Έλενα Τσαβαλιά-Μάρκος Σεφερλής

Η γνωριμία του Μάρκου Σεφερλή και της Έλενας Τσαβαλιά ξεκίνησε μέσα από τον θεατρικό χώρο, όπου η επαγγελματική τους συνεργασία εξελίχθηκε σταδιακά σε μια δυνατή προσωπική σχέση. Το 2009 επισφράγισαν την κοινή τους πορεία με τον γάμο τους, ενώ απέκτησαν έναν γιο, τον Χάρη. Παράλληλα με την οικογενειακή τους ζωή, εξακολουθούν να συνεργάζονται σε θεατρικές παραστάσεις και τηλεοπτικά πρότζεκτ, αποτελώντας ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα ζευγάρια της ελληνικής showbiz.

Έλενα Τσαβαλιά-Μάρκος Σεφερλής

Σε πρόσφατη συνέντευξή του, ο δημοφιλής κωμικός αναφέρθηκε στη συνεργασία του με την Έλενα Τσαβαλιά επί σκηνής.

«Είναι στρατιώτης! Μαθαίνει τη δεύτερη, τρίτη μέρα τα λόγια της και μας αγχώνει όλους τους άλλους. Θα βρεθούμε πάνω στη σκηνή. Θα της κάνω τις παρατηρήσεις μου κανονικά, όπως κάνω σε όλους τους ηθοποιούς. Όλα αυτά τα χρόνια μάς χωρίζουν, μας ξαναχωρίζουν, γιατί θέλουν να υπάρχει μια «σκιά» γύρω από το όνομα του Σεφερλή κυρίως παρά της Τσαβαλιά. Βλέπουν ότι είμαστε μαζί και στη ζωή και στη σκηνή και περνάμε καλά», είπε ο Μάρκος Σεφερλής.

Ο Μάρκος Σεφερλής συνεχίζει τη συνεργασία του με το Mega, μέσα από το οποίο προβάλλεται μέρος του ψυχαγωγικού περιεχομένου που δημιουργεί.