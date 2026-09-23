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Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Τρίτης στο Μαρούσι, καθώς ένας 22χρονος φέρεται να επιτέθηκε σε δύο γυναίκες και στη συνέχεια να άρπαξε το αυτοκίνητο της μίας.

Το πρώτο περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 18:00, στη λεωφόρο Κηφισίας 64. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο νεαρός επιτέθηκε σε γυναίκα την ώρα που ετοιμαζόταν να επιβιβαστεί στο όχημά της. Φέρεται να την έριξε στο έδαφος και να χτύπησε επανειλημμένα το κεφάλι της, πριν τραπεί σε φυγή.

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Η γυναίκα μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο, όπου της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και υποβλήθηκε στις απαραίτητες εξετάσεις.

Λίγη ώρα αργότερα, περίπου στις 19:20, ο 22χρονος φέρεται να επιτέθηκε σε δεύτερη γυναίκα, στην οδό Σταματίου Σωτηράκη. Η 55χρονη βρισκόταν μέσα στο αυτοκίνητό της όταν ο άνδρας άνοιξε την πόρτα, την έβγαλε από τη θέση του οδηγού και στη συνέχεια πήρε το όχημα και εξαφανίστηκε. Η γυναίκα τραυματίστηκε ελαφρά.

Το κλεμμένο αυτοκίνητο εντοπίστηκε αργότερα εγκαταλελειμμένο στην Αγία Παρασκευή.

Σημαντικό ρόλο στην υπόθεση φέρεται να είχε ο πατέρας του 22χρονου, ο οποίος επικοινώνησε με την Αστυνομία και υπέδειξε στους αστυνομικούς ότι ο γιος του ήταν εκείνος που είχε εμπλακεί στις δύο επιθέσεις.

Οι Αρχές ξεκίνησαν άμεσα τις αναζητήσεις και τελικά εντόπισαν τον 22χρονο στο Κορωπί, στην οδό Αγίας Σωτήρος, όπου και συνελήφθη.

Μετά τη σύλληψή του οδηγήθηκε στην ψυχιατρική κλινική των φυλακών Κορυδαλλού, όπου παραμένει κρατούμενος.