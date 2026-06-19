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Στην χώρα μας βρίσκεται η Μάρτα Κόστιουκ μαζί με τον σύζυγό της και απολαμβάνουν τις διακοπές τους πριν η Ουκρανή τενίστρια, Νο. 12 της παγκόσμιας κατάταξης, ριχτεί στη μάχη του Γουίμπλεντον.

Την Πέμπτη, η Κόστιουκ ανέβασε στους λογαριασμούς της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αρκετές φωτογραφίες της από την Υδρα, αλλά και βίντεο που φορά μπικίνι και απολαμβάνει τον ήλιο και τη θάλασσα.

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H 23χρονη Ουκρανή τενίστρια έγραψε στη λεζάντα των φωτογραφιών της πως οι διακοπές της στην Ελλάδα την βοήθησαν να αποφορτιστεί πνευματικά και πως «η επαναφορά ολοκληρώθηκε».

Η Κόστιουκ κατάφερε να κερδίσει διαδοχικούς τίτλους σε Ρουέν και Μαδρίτη, με το δεύτερο τουρνουά να είναι ο πρώτος της τίτλος σε τουρνουά WTA. Στο Ρολάν Γκαρός με πέντε νίκες έφτασε ως τα ημιτελικά όπου και ηττήθηκε από την μετέπειτα νικήτρια, Μίρα Αντρέεβα.