Μία σοβαρή αποκάλυψη για την έκρηξη στο εργοστάσιο Βιολάντα στα Τρίκαλα, που κόστισε τη ζωή σε 5 εργαζόμενες, έκανε ο τηλεοπτικός σταθμός Alpha, σύμφωνα με τον οποίο οι υπεύθυνοι του εργοστασίου γνώριζαν ήδη από το καλοκαίρι του 2025 για το πρόβλημα στις εγκαταστάσεις προπανίου.

Τα νέα στοιχεία δείχνουν ότι οι εγκαταστάσεις χρειάζονταν άμεση βελτίωση, κάτι που είχε επισημανθεί από τον μηχανικό που έκανε την αυτοψία. Τον Ιούνιο του 2025, επτά μήνες πριν την έκρηξη, ο μηχανικός είχε καταγράψει τους κινδύνους σε σχετική έκθεση, η οποία βρίσκεται στα χέρια των αρχών και θα ενσωματωθεί στη δικογραφία.

Στην έκθεσή του, ο μηχανικός πρότεινε συγκεκριμένα μέτρα, όπως η απομάκρυνση των δεξαμενών προπανίου και των σωληνώσεων, προκειμένου να αποφευχθούν ατυχήματα. Οι παραλείψεις στην εφαρμογή αυτών των προτάσεων φαίνεται πως συνέβαλαν στην τραγική κατάληξη.

Ο μηχανικός κ. Γ. Δανίκας, ανέφερε χαρακτηριστικά: «Τον Ιούνιο του 2025, είχα κάνει μία προσφορά για να βελτιώσω όλες τις εγκαταστάσεις του υγραερίου στο εργοστάσιο. Αφορούσε και τη μετατροπή του καυσίμου και τις αλλαγές των σωληνώσεων. Επιβαλλόταν να γίνει. Θα μπορούσε να μη γίνει στην επόμενη εβδομάδα, θα μπορούσε να γίνει τον επόμενο μήνα.

Η εγκατάσταση σε πολλους τομείς χρειαζόταν βελτίωση… Πρότεινα συγκεκριμένα μέτρα που θα έπρεπε να πάρει η επιχείρηση προκειμένου να συμμορφωθεί με την νομοθεσία αλλά και για να είναι ασφαλής η λειτουργία της εγκατάστασης.

Είχα προτείνει αλλαγή των πιέσεων, αλλαγή του καυσίμου, τοποθέτηση ασφαλιστικών δικλείδων, ανοίγματα αερισμού μέσα στον χώρο. Είχα προτείνει μία σειρά από μέτρα τα οποία τα είχα καταθέσει στον επιχειρηματία».