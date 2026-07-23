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Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης πραγματοποιούνται οι εκδηλώσεις μνήμης για τη συμπλήρωση οκτώ ετών από τη φονική πυρκαγιά της 23ης Ιουλίου 2018 στο Μάτι, η οποία στοίχισε τη ζωή σε 177 ανθρώπους, ενώ άφησε πίσω της και δεκάδες εγκαυματίες.

Οι εκδηλώσεις ξεκίνησαν στις 19:00 στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννη Προδρόμου στο Νέο Βουτζά, όπου βρίσκεται το Μνημείο των Θυμάτων. Εκεί τελέστηκε τρισάγιο στη μνήμη των θυμάτων, ενώ ακολούθησε το προσκλητήριο των νεκρών.

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Στη συνέχεια, οι παρευρισκόμενοι άρχισαν να βαδίζουν όλοι μαζί, ακολουθώντας συμβολικά «τον δρόμο της φωτιάς» με προορισμό το Μάτι, τιμώντας τη μνήμη όσων χάθηκαν στην τραγωδία.

Όπως επισημαίνει σε ανακοίνωσή του ο Σύλλογος Συγγενών Θανόντων και Εγκαυματιών, η επέτειος αυτή αποτελεί μια διαρκή υπενθύμιση της ανεκτίμητης αξίας της ανθρώπινης ζωής, αλλά και της κοινής ευθύνης για την υπεράσπιση της αλήθειας και της λογοδοσίας.

Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων συνεχίζεται στις 20:30 με την κεντρική τελετή και νέο τρισάγιο στον Ναυτικό Αθλητικό Όμιλο Ματιού (Ν.Α.Ο.ΜΑ.). Στη συνέχεια, στις 21:15, οι συμμετέχοντες θα πραγματοποιήσουν πορεία πεζή, ακολουθώντας τη διαδρομή από την οδό Ποσειδώνος έως την Αργυρά Ακτή.

Πηγή φωτογραφιών: Eurokinissi