Στο Ποινικό Τμήμα του Αρείου Πάγου συζητήθηκαν τα αιτήματα μείωσης των ποινών των καταδικασθέντων (υψηλόβαθμων στελεχών του Πυροσβεστικού Σώματος και της Πολιτικής Προστασίας) που εκτίουν ποινές φυλάκισης, όπως και το αίτημα του ανθρώπου που είναι ο υπαίτιος της μεγάλης καταστροφικής πυρκαγιάς της 23ης Ιουλίου 2018, στο Μάτι, που καταδικάσθηκε με εξαγοράσιμη ποινή και ζητά περαιτέρω μείωσή της.

Η εισαγγελέας της έδρας του Ποινικού Τμήματος του Αρείου Πάγου, αντεισαγγελέας Νίκη Αναστασία Μουζάκη, πρότεινε να απορριφθούν οι αιτήσεις αναίρεσης των τεσσάρων καταδικασθέντων που προσέφυγαν στον Άρειο Πάγο για τη φονική πυρκαγιά της 23ης Ιουλίου 2018, με 104 νεκρούς, στο Μάτι.

Συγκεκριμένα, τέσσερις κατηγορούμενοι που έχουν καταδικαστεί για τη φονική πυρκαγιά ζητούν να αναιρεθεί η απόφαση του Εφετείου, ζητώντας μεταξύ των άλλων, τη μείωση της ποινής που τους επιβλήθηκε.

Πρόκειται για τον τότε αρχηγό του Πυροσβεστικού Σώματος Σωτήρη Τερζούδη, τον υπαρχηγό Βασίλη Ματθαιόπουλο, τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας Γιάννη Καπάκη και τον κάτοικο που καταδικάστηκε για τον εμπρησμό Κωνσταντίνο Αγγελόπουλο.

Οι τρεις πρώτοι παραμένουν στη φυλακή και επικαλούνται μια σειρά λόγων αναιρέσεως της απόφασης του Εφετείου, όπως είναι η μη επαρκώς αιτιολογημένη απόφαση ότι κακώς δεν τους αναγνωρίστηκαν ελαφρυντικά, όπως του σύννομου βίου, ενώ ισχυρίστηκαν ότι κακώς δεν μετατράπηκε η ποινή τους σε χρηματική.

Ωστόσο, η εισαγγελέας της έδρας ζήτησε να απορριφθούν τα αιτήματα, αναφέροντας ότι «η απόφαση του Εφετείου είναι αιτιολογημένη τόσο ως προς την ενοχή όσο και ως προς το σκέλος της απόρριψης των ελαφρυντικών», ενώ αιτιολογημένη χαρακτήρισε η εισαγγελέας την απόφαση ως προς σκέλος που αποφάνθηκε ότι η ποινή δεν ανεστάλη ούτε μετατράπηκε, σημειώνοντας ότι «με βάση τον ισχύοντα Ποινικό Κώδικα για ποινές 3-5 ετών δεν απαιτείται ειδικότερη αιτιολογία για τη μη μετατροπή της ποινής».

Αντίθετα, οι συνήγοροι των τεσσάρων υποστήριξαν ότι η απόφαση του Εφετείου πάσχει ως προς τη μη αναγνώριση ελαφρυντικών και ως προς το σκέλος της αιτιολογίας της.

Ακόμη, στον Άρειο Πάγο παραβρέθηκαν συγγενείς των θυμάτων της φονικής πυρκαγιάς, ζητώντας από το δικαστήριο να μην αναιρεθεί η απόφαση του Εφετείου.

Η πρόεδρος του «Συλλόγου Συγγενών Θανόντων και Εγκαυματιών της 23ης Ιουλίου 2018 στην Ανατολική Αττική» Κάλλι Αναγνώστου, σε δήλωσή της ανέφερε πως «Οι κατηγορούμενοι έχουν κάθε δικαίωμα να ζητήσουν ελαφρυντικά, όμως με τις παραλείψεις τους αφαίρεσαν το δικαίωμα τόσων ανθρώπων να ζήσουν».

Πηγή: AΠΕ-ΜΠΕ