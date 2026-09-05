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Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα του Σαββάτου στην Πάτρα, καθώς μεγάλη φωτιά ξέσπασε σε κτίριο της ιστορικής οινοποιίας Achaia Clauss.

Η Πυροσβεστική ενημερώθηκε περίπου στις 05:00 και κινητοποίησε ισχυρές δυνάμεις για την κατάσβεση της πυρκαγιάς. Στο σημείο επιχειρούν 27 πυροσβέστες, μεταξύ των οποίων μία ομάδα πεζοπόρου της 6ης ΕΜΟΔΕ, με οκτώ οχήματα και ειδικό κλιμακοφόρο όχημα, ενώ συνδρομή παρέχουν και υδροφόρες των ΟΤΑ.

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Οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν μάχη ώστε να περιορίσουν τις φλόγες και να αποτρέψουν την επέκταση της φωτιάς προς τη γειτονική δασική έκταση. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, μάλιστα, ακούγονταν εκρήξεις από το κτίριο που έχει τυλιχθεί στις φλόγες.

Στο σημείο έχει μεταβεί και το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αχαΐας, προκειμένου να διερευνήσει τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η πυρκαγιά.

Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό το μέγεθος των ζημιών, ενώ τα αίτια της φωτιάς παραμένουν υπό διερεύνηση. Η επιχείρηση της Πυροσβεστικής βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.