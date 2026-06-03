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Στο νοσοκομείο και σε σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται ένα παιδί 3 χρόνων, μετά από τροχαίο στο Μενίδι.

Το τροχαίο έγινε περίπου στις 20:00 το βράδυ της Τρίτης (02.06.2026), όταν αυτοκίνητο που έβγαινε από πάρκινγκ στη συμβολή των οδών Σαράντα Μαρτύρων και Μελούνας, στο Μενίδι, χτύπησε και παρέσυρε το παιδί.

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Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που παρέλαβε το παιδί και το μετέφερε στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού», με τους γιατρούς να έχουν πέσει από πάνω του για να τον βοηθήσουν να ξεπεράσει τον κίνδυνο.

Σύμφωνα με πληροφορίες από τον ΑΝΤ1, το 3χρονο παιδάκι νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση ενώ οι αρχές αναζητούν τους γονείς του.