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Συναγερμός έχει σημάνει στο Μενίδι έπειτα από φωτιά που ξέσπασε σε κατάστημα με ανταλλακτικά αυτοκινήτων, λίγο μετά τις 09.30 το πρωί στη Λεωφόρο Ιωνίας 55.

Επί τόπου έσπευσαν έξι οχήματα με 18 πυροσβέστες, ενώ οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής αυξάνονται όλο ένα και περισσότερο.

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#Πυρκαγιά σε #χώρο_εμπορίου σε περιοχή του δήμου Αχαρνών Αττικής. Κινητοποιήθηκαν 18 #πυροσβέστες με 6 οχήματα. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 15, 2026

Μέχρι στιγμής, παραμένουν άγνωστες οι συνθήκες, κάτω από τις οποίες, ξέσπασε η φωτιά, ενώ τις έρευνες αναμένεται να αναλάβει το αρμόδιο τμήμα της πυροσβεστικής.

Πληροφορίες αναφέρουν πως η φωτιά ξεκίνησε από αυτοκίνητο όπου βρίσκονταν μέσα στην επιχείρηση, η οποία περιέχει πολλά εύφλεκτα υλικά και η φωτιά έχει αποκτήσει υψηλό πυροθερμικό φορτίο, ενώ έχει επεκταθεί σε ισόγειο και 1ο όροφο.

Όπως φαίνεται από το οπτικοακουστικό υλικό, μαύροι καπνοί έχουν απλωθεί στον ουρανό, ενώ ακούγονται εκρήξεις, πιθανότατα από τα υλικά που περιέχει το κατάστημα.

Οι δρόμοι που έχουν κλείσει

Εξαιτίας της φωτιάς έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στα εξής σημεία: Λ. Ιωνίας και γέφυρας Αττικής Οδού, Ορφέως και Λ. Ιωνίας και Κύπρου και Αθ. Μπόσδα.

Πηγή φωτογραφιών: Eurokinissi