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Άγνωστοι άνοιξαν πυρ κατά ΙΧ που κινείτο στην περιοχή του μενιδίου και συγκεκριμένα επί της οδου Βαρδουσίων, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ένας 26χρονος.

Το θύμα διακομίστηκε στο νοσοκομείο ΚΑΤ, και υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση.

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Πηγές αναφέρουν ότι οι δράστες πυροβόλησαν τουλάχιστον τρεις φορές προς την πλευρά του οχήματος. Στο σημείο οι αστυνομικοί εντόπισαν τέσσερις κάλυκες.

Οι έρευνες της Αστυνομίας βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, προκειμένου να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες του περιστατικού και να ταυτοποιηθούν τα άτομα που άνοιξαν πυρ.

Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο το περιστατικό να συνδέεται με συμπλοκή μεταξύ ομάδων Ρομά. Ωστόσο, οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η ένοπλη επίθεση παραμένουν υπό διερεύνηση.

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