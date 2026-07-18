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Για επτά εμπρησμούς από πρόθεση κατηγορούνται ο πυροσβέστης, ο πρώην πρόεδρος κοινότητας και ο αδελφός του, που συνελήφθησαν στη Μεταμόρφωση Μεσσηνίας για εμπρησμούς σε γασικές και αγροτικές εκτάσεις το διάστημα 2024-2025.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την έρευνα που βρίσκεται σε εξέλιξη, οι επτά πυρκαγιές (3 δασικές και 4 αγροτικές) εκδηλώθηκαν στην περιοχή της τοπικής κοινότητας Μεταμόρφωσης Μεσσηνίας, ενώ οι συλληφθέντες φέρεται να δρούσαν από κοινού.

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Παράλληλα, οι τρεις άνδρες, ηλικίας 45 έως 65 ετών, κατηγορούνται και για άλλα αδικήματα, όπως εκβιασμοί, διακεκριμένες φθορές και κλοπές που φέρεται να διέπραξαν σε βάθος δεκαετίας.

Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, μετά από συστηματική και πολύμηνη έρευνα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ) του Πυροσβεστικού Σώματος, για τη διερεύνηση σειράς πυρκαγιών που εκδηλώθηκαν κατά τα τελευταία έτη στην περιοχή της Τοπικής Κοινότητας Μεταμόρφωσης Μεσσηνίας, εκδόθηκαν εντάλματα σύλληψης μετά από κατ’ οίκον έρευνες.

Στο πλαίσιο της προανάκρισης συλλέχθηκε και αξιολογήθηκε εκτενές αποδεικτικό υλικό, μεταξύ του οποίου περιλαμβάνονται μαρτυρικές καταθέσεις, στοιχεία από το ιστορικό των περιστατικών, πληροφοριακό υλικό, καθώς και στοιχεία που προέκυψαν από ειδικές ανακριτικές πράξεις, οι οποίες διενεργήθηκαν σύμφωνα με τις νόμιμες διαδικασίες.

Πως δρούσαν

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, οι κατηγορούμενοι είχαν αναλάβει τη διανομή του αρδευτικού νερού στην περιοχή και φέρονται να ζητούσαν από αγρότες χρηματικά ποσά, προκειμένου να διοχετεύσουν νερό στις καλλιέργειές τους.

Κατά το κατηγορητήριο, όσοι παραγωγοί αρνούνταν να πληρώσουν ή δεν ανταποκρίνονταν στις απαιτήσεις τους, βρίσκονταν αντιμέτωποι με απειλές και εκδικητικές ενέργειες. Οι κατηγορούμενοι φέρονται να πυρπολούσαν χωράφια με ελιές και άλλες καλλιέργειες, με ορισμένες από τις φωτιές να επεκτείνονται στη συνέχεια σε δασικές εκτάσεις.

Στους τρεις συλληφθέντες αποδίδονται ακόμη εμπρησμοί σε αποθήκες και αγροικίες, καθώς και καταστροφές ή κλοπές αγροτικού εξοπλισμού και γεωργικής παραγωγής.

Οι συλληφθέντες οδηγούνταν ενώπιον της αρμόδιας δικαστικής Αρχής.