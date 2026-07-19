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Οι κατηγορούμενοι φέρονται να προκαλούσαν πυρκαγιές σε περιουσίες κατοίκων που αρνούνταν να τους καταβάλουν χρηματικά ποσά έπειτα από σχετικούς εκβιασμούς.

Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού συνέλεξε στοιχεία για επτά πυρκαγιές που σημειώθηκαν κατά τα έτη 2024 και 2025.

Οι αρχές συνεχίζουν την έρευνα για να διαπιστώσουν εάν οι συλληφθέντες εμπλέκονται και σε άλλες πυρκαγιές των τελευταίων ετών.

Οι κατηγορούμενοι αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον των δικαστικών αρχών της Καλαμάτας προκειμένου να απολογηθούν για τις σοβαρές πράξεις που τους αποδίδονται.

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Ενώπιον των δικαστικών αρχών της Καλαμάτας αναμένεται να οδηγηθούν οι τρεις συλληφθέντες που κατηγορούνται για σειρά εμπρησμών στη Μεσσηνία, σε μία υπόθεση που έχει προκαλέσει έντονο προβληματισμό λόγω της ταυτότητας των φερόμενων ως δραστών.

Ανάμεσά τους βρίσκονται ένας εν ενεργεία κοινοτάρχης, ο αδελφός του και ένας πυροσβέστης πενταετούς υποχρέωσης, οι οποίοι φέρονται να εμπλέκονται σε κατ’ εξακολούθηση εμπρησμούς, ενώ αντιμετωπίζουν και κατηγορίες για εκβιασμούς.

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Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η υπόθεση ξεκίνησε πριν από περίπου δύο χρόνια, όταν η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού της Πυροσβεστικής έλαβε σχετική καταγγελία.

Ακολούθησε πολύμηνη έρευνα και παρακολούθηση συγκεκριμένων προσώπων, με τις αρχές να συγκεντρώνουν στοιχεία που οδήγησαν στις συλλήψεις των τριών κατηγορουμένων.

Εμπρησμοί και εκβιασμοί

Πέρα από τις υποθέσεις εμπρησμών, οι τρεις συλληφθέντες φέρονται να ελέγχονται και για εκβιασμούς κατοίκων της περιοχής.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ζητούσαν χρηματικά ποσά από συγχωριανούς τους και, όταν εκείνοι αρνούνταν να καταβάλουν τα χρήματα, φέρονται να προχωρούσαν σε εμπρησμούς χωραφιών και περιουσιών τους.

Οι συγκεκριμένοι ισχυρισμοί αποτελούν αντικείμενο της δικογραφίας, η οποία βρίσκεται ακόμη υπό διερεύνηση.

Εξετάζεται η εμπλοκή τους και σε άλλες πυρκαγιές

Οι τρεις κατηγορούνται, σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, για επτά πυρκαγιές, κυρίως κατά τα έτη 2024 και 2025, σε περιοχές της Μεταμόρφωσης του Δήμου Πύλου – Νέστορος, του Βλαχόπουλου και των Γαργαλιάνων.

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Ωστόσο, το ανακριτικό έργο της Πυροσβεστικής συνεχίζεται, καθώς εξετάζεται εάν συνδέονται και με άλλες πυρκαγιές που έχουν εκδηλωθεί στην ευρύτερη περιοχή τα τελευταία χρόνια.

Η περιοχή έχει πληγεί επανειλημμένα από μεγάλες φωτιές, με χαρακτηριστικότερη εκείνη του 2021 που προκάλεσε εκτεταμένες καταστροφές, ενώ νέο περιστατικό σημειώθηκε μόλις πριν από λίγες ημέρες στο Βλαχόπουλο.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η διαδικασία που θα ακολουθηθεί ενώπιον των δικαστικών αρχών, καθώς αναμένεται να γίνει γνωστό εάν οι τρεις κατηγορούμενοι θα απολογηθούν άμεσα ή θα ζητήσουν προθεσμία.

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Οι αρχές αναμένουν τις εξηγήσεις τους για τις ιδιαίτερα σοβαρές κατηγορίες που αντιμετωπίζουν, με την υπόθεση να προκαλεί έντονη αίσθηση, καθώς μεταξύ των κατηγορουμένων βρίσκεται και εν ενεργεία πυροσβέστης, ο οποίος, σύμφωνα με τις καταγγελίες, συμμετείχε στην κατάσβεση πυρκαγιών την ίδια περίοδο που ερευνάται για εμπρηστική δράση.