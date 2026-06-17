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Υπάρχει κάτι σχεδόν δελεαστικό, ίσως και λίγο επικίνδυνο, στην ιδέα ότι με 12.000 ή 15.000 ευρώ μπορεί κάποιος να αποκτήσει ένα SUV που κάποτε κόστιζε όσο ένα διαμέρισμα. BMW X5, Mercedes ML, Porsche Cayenne, VW Touareg, Jeep Grand Cherokee. Ονόματα βαριά, καμπίνες πολυτελείς, κινητήρες μεγάλοι, εικόνα επιβλητική. Μόνο που στην αγορά μεταχειρισμένου το ερώτημα δεν είναι μόνο «πόσο κάνει». Είναι κυρίως «τι κρύβει».

Το θέμα επανέρχεται με αφορμή τις αγγελίες μεταχειρισμένων πολυτελών SUV που κινούνται έως τις 15.000 ευρώ στην Ελλάδα, με μοντέλα που κάποτε ανήκαν στην ακριβή ζώνη της αγοράς και σήμερα εμφανίζονται σε τιμές που μοιάζουν εξαιρετικά δελεαστικές. Στη λίστα περιλαμβάνονται BMW X5, Jeep Grand Cherokee, Mercedes-Benz ML, Porsche Cayenne και Volkswagen Touareg.

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Το πρώτο κέρδος είναι προφανές: η απόσβεση την έχει πληρώσει άλλος. Ένα μεγάλο πολυτελές SUV χάνει τεράστιο μέρος της αξίας του στα πρώτα χρόνια ζωής του. Ο αγοραστής του μεταχειρισμένου δεν αγοράζει το αυτοκίνητο στην κορύφωση της τιμής του, αλλά όταν η αγορά έχει ήδη τιμωρήσει τα κυβικά, την κατανάλωση, τα τέλη, το κόστος service και την ηλικία.

Αν το δούμε αριθμητικά, η εικόνα είναι εντυπωσιακή. Ένα νέο Volkswagen Touareg στην Ελλάδα εμφανίζεται με τιμή από 94.500 ευρώ, ενώ η BMW αναφέρει για την X5 xDrive50e αξία οχήματος 114.300 ευρώ. Η Porsche, από την άλλη, εμφανίζει Cayenne S Coupé από 188.830 ευρώ. Σε σχέση με ένα μεταχειρισμένο των 15.000 ευρώ, η διαφορά είναι περίπου 79.500 ευρώ για το Touareg, 99.300 ευρώ για την X5 και 173.830 ευρώ για την Cayenne. Δηλαδή ο αγοραστής πληρώνει περίπου 84% έως 92% λιγότερα από την τιμή ενός αντίστοιχου σύγχρονου premium SUV.

Αυτό είναι το δέλεαρ. Με χρήματα ενός μικρού καινούργιου ή ενός απλού μεταχειρισμένου, μπαίνεις σε αυτοκίνητο μεγαλύτερης κατηγορίας. Παίρνεις άνεση, ποιότητα κύλισης, χώρους, κύρος, ισχυρούς κινητήρες, συχνά τετρακίνηση και εξοπλισμό που σε απλούστερα αυτοκίνητα δεν υπάρχει ούτε ως έξτρα.

Μόνο που εδώ αρχίζει η δεύτερη ανάγνωση.

Ένα πολυτελές SUV 12, 15 ή 20 ετών δεν παύει να είναι πολυτελές επειδή έγινε φθηνό στην αγορά. Παραμένει ακριβό στη συντήρηση. Τα ανταλλακτικά του, τα ελαστικά του, τα φρένα του, οι αναρτήσεις του, τα ηλεκτρονικά του και τα αυτόματα κιβώτιά του δεν τιμολογούνται σαν μικρού αυτοκινήτου πόλης. Αυτό που αγοράζεται φθηνά, μπορεί να επισκευάζεται ακριβά.

Γι’ αυτό η πρώτη συμβουλή είναι απλή: ποτέ αγορά μόνο με βάση τη φωτογραφία και το γυαλισμένο αμάξωμα. Το αυτοκίνητο πρέπει να σηκωθεί σε ράμπα, να ελεγχθεί από κάτω, να μπει σε διαγνωστικό, να οδηγηθεί σε κανονικές συνθήκες και να το δει μηχανικός που εμπιστευόμαστε. Όχι φίλος που «ξέρει από αυτοκίνητα». Έμπιστος μηχανικός αυτοκινήτου. Ιδανικά ειδικός στη συγκεκριμένη μάρκα.

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Ο έλεγχος πρέπει να ξεκινά από τον κινητήρα. Διαρροές λαδιού, διαρροές ψυκτικού, καπνός στην εκκίνηση, ασταθές ρελαντί, θόρυβοι από καδένα ή ιμάντες, προβλήματα σε turbo και αισθητήρες είναι σημάδια που δεν πρέπει να αγνοηθούν. Σε μεγάλα SUV, μια φαινομενικά μικρή βλάβη μπορεί να εξελιχθεί σε λογαριασμό πολλών χιλιάδων ευρώ.

Δεύτερο σημείο: το αυτόματο κιβώτιο. Οι αλλαγές πρέπει να γίνονται ομαλά, χωρίς κλωτσιές, καθυστερήσεις ή πατιναρίσματα. Αν ο πωλητής λέει ότι «έτσι είναι όλα», καλύτερα να το ακούσει πρώτα ο μηχανικός και όχι η καρδιά του αγοραστή.

Τρίτο σημείο: αναρτήσεις και τετρακίνηση. Πολλά από αυτά τα SUV έχουν σύνθετα συστήματα, αεραναρτήσεις, διαφορικά, transfer case και ηλεκτρονικές μονάδες. Ένα χτύπημα, ένα τρίξιμο, ένα μήνυμα στο ταμπλό ή μια ασυμμετρία στο ύψος του αυτοκινήτου δεν είναι λεπτομέρεια. Είναι πιθανή προειδοποίηση.

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Τέταρτο σημείο: λάστιχα και φρένα. Τα ελαστικά πρέπει να έχουν σωστή διάσταση, ίδιο τύπο ανά άξονα, ομοιόμορφη φθορά και πρόσφατη ημερομηνία παραγωγής. Σε ένα βαρύ SUV, τα φθαρμένα λάστιχα δεν είναι απλώς έξοδο. Είναι θέμα ασφάλειας. Το ίδιο ισχύει για δίσκους, τακάκια, σωληνάκια, ABS και χειρόφρενο. Αν το αυτοκίνητο τρέμει στο φρενάρισμα ή τραβάει δεξιά ή αριστερά, η βόλτα δοκιμής ήδη μιλάει.

Πέμπτο και καθοριστικό σημείο: τα χιλιόμετρα στο ταμπλό. Το νούμερο πρέπει να πείθει. Όχι μόνο να φαίνεται ωραίο. Ένα αυτοκίνητο 15 ετών με ελάχιστα χιλιόμετρα δεν είναι αδύνατο, αλλά χρειάζεται αποδείξεις. Service book, τιμολόγια συνεργείων, δελτία ΚΤΕΟ, έλεγχος σε αντιπροσωπεία, διαγνωστικό και διασταύρωση με τον αριθμό πλαισίου. Τα γυρισμένα χιλιόμετρα δεν είναι θεωρία. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει επισημάνει ότι η παραποίηση οδομέτρου είναι σχετικά εύκολη, πλήττει τους καταναλωτές και την οδική ασφάλεια, ενώ εκτιμήσεις μιλούν για φαινόμενο που αφορά 5% έως 12% των εθνικών πωλήσεων μεταχειρισμένων και 30% έως 50% των διασυνοριακών πωλήσεων.

Στην Ελλάδα υπάρχει και το ψηφιακό ιστορικό τεχνικών ελέγχων ΚΤΕΟ μέσω gov.gr, το οποίο μπορεί να βοηθήσει στον έλεγχο της συνέπειας των χιλιομέτρων, εφόσον υπάρχουν καταγεγραμμένοι τεχνικοί έλεγχοι. Δεν αρκεί μόνο του, αλλά είναι ένα σημαντικό κομμάτι του παζλ.

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Μεγάλη προσοχή χρειάζεται και η εγγύηση. Άλλο αγορά από έμπορο και άλλο αγορά από ιδιώτη. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όταν αγοράζουμε από επαγγελματία πωλητή, υπάρχει νόμιμη εγγύηση για αγαθά που είναι ελαττωματικά ή δεν ανταποκρίνονται σε όσα διαφημίστηκαν. Για μεταχειρισμένα αγαθά, η περίοδος μπορεί σε ορισμένες χώρες να συμφωνηθεί μικρότερη από δύο χρόνια, αλλά όχι κάτω από έναν χρόνο, και αυτό πρέπει να είναι ξεκάθαρο κατά την αγορά. Αντίθετα, οι ιδιωτικές πωλήσεις δεν καλύπτονται με τον ίδιο τρόπο από τους ευρωπαϊκούς κανόνες προστασίας καταναλωτή.

Η εμπορική εγγύηση, επίσης, δεν είναι το ίδιο με τη νόμιμη εγγύηση. Είναι πρόσθετη, προαιρετική και δίνεται με τους όρους που αναγράφονται. Άρα δεν αρκεί το «μην ανησυχείς, έχει εγγύηση». Χρειάζεται χαρτί. Τι καλύπτει; Κινητήρα; Κιβώτιο; Ηλεκτρονικά; Turbo; Αναρτήσεις; Για πόσο; Με ποιο όριο χιλιομέτρων; Σε ποιο συνεργείο; Με συμμετοχή του αγοραστή ή όχι; Χωρίς γραπτούς όρους, η «εγγύηση» μπορεί να αποδειχθεί απλώς μια ωραία κουβέντα.

Πριν δοθούν χρήματα, πρέπει να ζητηθούν όλα: άδεια κυκλοφορίας, αριθμός πλαισίου, βιβλίο service, τιμολόγια επισκευών, δελτία ΚΤΕΟ, απόδειξη νόμιμης εισαγωγής αν είναι εισαγόμενο, βεβαίωση μη οφειλής τελών, έλεγχος για βάρη ή παρακράτηση κυριότητας και καθαρό ιδιωτικό συμφωνητικό ή τιμολόγιο αγοράς.

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Το σωστό ερώτημα, λοιπόν, δεν είναι αν συμφέρει ένα μεταχειρισμένο πολυτελές SUV στα 15.000 ευρώ. Μπορεί να συμφέρει πολύ. Το σωστό ερώτημα είναι αν το συγκεκριμένο αυτοκίνητο, με το συγκεκριμένο ιστορικό, τα συγκεκριμένα χιλιόμετρα και τη συγκεκριμένη μηχανική κατάσταση, αξίζει να μπει στο γκαράζ μας.

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Γιατί υπάρχει η καλή αγορά. Υπάρχει όμως και η ακριβή παγίδα που φοράει δέρμα, ξύλο, τετρακίνηση και μεγάλο σήμα στη μάσκα.

Το συμπέρασμα είναι απλό: αγοράζουμε μεταχειρισμένο με το μυαλό, όχι με το μάτι. Παίρνουμε μαζί μηχανικό, ζητάμε χαρτιά, ελέγχουμε χιλιόμετρα, φρένα, λάστιχα, κιβώτιο, κινητήρα, αναρτήσεις και εγγυήσεις. Αν όλα βγαίνουν καθαρά, τότε ναι, ένα παλιό premium SUV μπορεί να είναι εξαιρετική αγορά. Αν κάτι δεν κολλάει, φεύγουμε. Γιατί στην αγορά μεταχειρισμένου, η πιο φθηνή απόφαση είναι συχνά το «όχι».

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