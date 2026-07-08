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Πρόκειται για την πρώτη ελληνική εταιρεία που πιστοποιείται με το συγκεκριμένο πρότυπο, το οποίο τέθηκε σε ισχύ διεθνώς τον Μάιο του 2025.

Η πιστοποίηση επιβεβαιώνει την εφαρμογή ενός αποτελεσματικού πλαισίου πρόληψης και διαχείρισης συγκρούσεων συμφερόντων που ενισχύει τη διαφάνεια και την εταιρική ακεραιότητα.

Η επίσημη απονομή της βεβαίωσης πραγματοποιήθηκε σε ειδική εκδήλωση στις εγκαταστάσεις της METLEN στις 30 Ιουνίου.

Η METLEN διαθέτει ήδη σειρά πιστοποιήσεων κανονιστικής συμμόρφωσης, ενισχύοντας περαιτέρω τις πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης και λογοδοσίας που ακολουθεί.

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Βεβαίωση συμμόρφωσης με το διεθνές πρότυπο ISO 37009:2025 (Conflict of Interest in Organizations) από τον ανεξάρτητο φορέα πιστοποίησης TÜV HELLAS (TÜV NORD) έλαβε η METLEN.

Όπως σημειώνεται στη σχετική ανακοίνωση:

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Η METLEN είναι η πρώτη ελληνική εταιρεία που επιβεβαιωμένα συμμορφώνεται με το ISO 37009, καθώς το συγκεκριμένο πρότυπο τέθηκε σε ισχύ σε διεθνές επίπεδο τον Μάιο του 2025. Πιο συγκεκριμένα, το ISO 37009 παρέχει κατευθυντήριες οδηγίες για τη δημιουργία, εφαρμογή, διατήρηση και συνεχή βελτίωση μηχανισμών διαχείρισης συγκρούσεων συμφερόντων, συμβάλλοντας στην ενίσχυση της εμπιστοσύνης, της εταιρικής διαφάνειας και της αποτελεσματικής λήψης αποφάσεων.

Η επιθεώρηση της TÜV HELLAS (TÜV NORD) επιβεβαιώνει ότι η METLEN εφαρμόζει ένα δομημένο και αποτελεσματικό πλαίσιο πρόληψης, εντοπισμού και διαχείρισης θεμάτων σύγκρουσης συμφερόντων, ενσωματώνοντας διεθνώς αναγνωρισμένες πρακτικές που ενισχύουν τη διαφάνεια, την ακεραιότητα και τη λογοδοσία σε όλο το εύρος των δραστηριοτήτων της.

Η απονομή της βεβαίωσης συμμόρφωσης πραγματοποιήθηκε στις 30 Ιουνίου, σε ειδική εκδήλωση στις εγκαταστάσεις της METLEN.

Ο Σοφοκλής Καραπιδάκης, Compliance Director and DPO της METLEN, σημείωσε: «Η συμμόρφωση με το ISO 37009 αποτελεί το αποτέλεσμα μιας συστηματικής προσπάθειας για την ανάπτυξη και εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου πλαισίου διαχείρισης συγκρούσεων συμφερόντων στην METLEN. Ενισχύσαμε τις διαδικασίες αναγνώρισης και αξιολόγησης πιθανών συγκρούσεων συμφερόντων, τους μηχανισμούς πρόληψης και διαχείρισής τους, καθώς και την ευαισθητοποίηση και τη λογοδοσία σε όλα τα επίπεδα της εταιρείας. Το νέο διεθνές πρότυπο παρέχει ένα ισχυρό πλαίσιο για τη συνεχή βελτίωση των πρακτικών εταιρικής διακυβέρνησης και κανονιστικής συμμόρφωσης, καθώς εξελίσσονται οι προκλήσεις του σύγχρονου επιχειρηματικού περιβάλλοντος».

Από την πλευρά του φορέα πιστοποίησης, ο Θωμάς Αραπογιάννης, Director Business Unit Certification της TÜV HELLAS (TÜV NORD), τόνισε ότι «η έκδοση του ISO 37009 σηματοδοτεί μία νέα εποχή για την εταιρική διακυβέρνηση, καθώς για πρώτη φορά οι οργανισμοί αποκτούν ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πλαίσιο για τη συστηματική διαχείριση των συγκρούσεων συμφερόντων». Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η TÜV HELLAS (TÜV NORD), αξιοποιώντας την τεχνογνωσία του Ομίλου TÜV NORD, στηρίζει οργανισμούς που επενδύουν στη διαφάνεια και την ακεραιότητα. «Η πρώτη εφαρμογή του ISO 37009 από ελληνική εταιρεία, και συγκεκριμένα από τη METLEN, αποτελεί ένα σημαντικό ορόσημο και ευχόμαστε να αποτελέσει σημείο αναφοράς για την επιχειρηματική κοινότητα», πρόσθεσε.

Στην εκδήλωση συμμετείχαν επίσης η πρόεδρος του Συνδέσμου Επαγγελματιών Κανονιστικής Συμμόρφωσης Ελλάδος (ΣΕΚΑΣΕ), Ζέφη Νικολάου, και η πρόεδρος του Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) Ελλάδας, Εύη Δημητρούλια.

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Με την υιοθέτηση του ISO 37009, η METLEN συμπληρώνει μια σειρά σημαντικών πιστοποιήσεων Κανονιστικής Συμμόρφωσης, καθώς διαθέτει ήδη τα πιστοποιητικά:

ISO 37001 Anti-bribery management systems,

ISO 37002 Whistleblowing Management Systems,

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ISO 37003 Certification for Fraud Management System,

ISO 37008 Internal investigations of organizations,

ISO 27701 Privacy information management systems.

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