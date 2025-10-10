Αν υπάρχει μια πόλη που ξέρει να γιορτάζει τη φιλοξενία μέσα από τις γεύσεις της, αυτή είναι η Θεσσαλονίκη. Και φέτος, η Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού βρήκε το αεροδρόμιο «Μακεδονία» να μεταμορφώνεται σε μια σκηνή γεμάτη αρώματα, χρώματα και χαμόγελα.

Η Fraport Greece, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, τους Δήμους Θεσσαλονίκης και Θέρμης και την Ένωση Ξενοδόχων Θεσσαλονίκης, οργάνωσε για τρίτη συνεχόμενη χρονιά μια εμπειρία που ξεπέρασε τα όρια μιας απλής εκδήλωσης.

Advertisement

Advertisement

Το «A Geometry of Taste» έφερε τη γαστρονομία της Θεσσαλονίκης μέσα στο αεροδρόμιο, δίνοντας στους ταξιδιώτες την ευκαιρία να δοκιμάσουν, πριν καν απογειωθούν, όλα όσα κάνουν την πόλη μοναδική.

Κουλούρια, τρίγωνα, πίτες και τοπικά προϊόντα παρουσιασμένα μέσα από τη λογική της γεωμετρίας, μιας έννοιας με ελληνικές ρίζες που εδώ μετατράπηκε σε γλωσσάρι γεύσης και πολιτισμού. Το τετράγωνο, το τρίγωνο, ο κύκλος έγιναν σύμβολα γαστρονομικής αρμονίας και μια ωδή στην απλότητα που χαρακτηρίζει την κουζίνα της Θεσσαλονίκης.

Περισσότεροι από 1.500 επισκέπτες στάθηκαν για λίγο ανάμεσα σε πάγκους με εμβληματικές γεύσεις της πόλης, ανακαλύπτοντας πώς ένα αεροδρόμιο μπορεί να γίνει τόπος συνάντησης της παράδοσης με το σήμερα.

«Η Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού είναι μια υπενθύμιση ότι κάθε ταξίδι ξεκινά με μια ανθρώπινη εμπειρία», δήλωσε ο Γιώργος Βήλος, Γενικός Διευθυντής Ανάπτυξης της Fraport Greece. «Η γαστρονομία είναι ένας τρόπος να εκφράσουμε αυτή τη φιλοξενία, να προσφέρουμε κάτι αυθεντικό, που ξεπερνά τα σύνορα».

Με δράσεις όπως αυτή, η Fraport Greece δείχνει πώς η ελληνική φιλοξενία μπορεί να έχει μορφή, γεύση και νόημα και να ταξιδεύει πολύ πιο μακριά από τον προορισμό.

Γιατί κάθε ταξίδι στην Ελλάδα ξεκινά και τελειώνει με το ίδιο συναίσθημα, αυτό της φιλοξενίας.