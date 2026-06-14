Φωτό από τον προσωπικό λογαριασμό της μητέρας του μικρού Γιαννάκη στο Facebook

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Ανείπωτη θλίψη σκόρπισε η είδηση του θανάτου του μικρού Γιαννάκη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή μετά από εξαετή μάχη με τον καρκίνο. Τη δυσάρεστη είδηση ανακοίνωσε η μητέρα του, Νικόλ, μέσω μιας συγκινητικής ανάρτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο Γιάννης, που διαγνώστηκε το 2020 με επιθετικό οστεοσάρκωμα, αντιμετώπισε με σθένος τα σοβαρά προβλήματα υγείας από πολύ μικρή ηλικία, κερδίζοντας την αγάπη και τη συμπαράσταση χιλιάδων ανθρώπων που παρακολουθούσαν τον δύσκολο αγώνα του.

«Έφυγε» ο μικρός Γιαννάκης μετά από πολύχρονη μάχη με τον καρκίνο

Νοσηλεύτηκε σε ογκολογική μονάδα στην Αθήνα, υποβλήθηκε σε πολλαπλά χειρουργεία και χημειοθεραπείες, ενώ χρειάστηκε να προχωρήσει και σε ακρωτηριασμό του δεξιού του ποδιού. Παρ’ όλα αυτά, συνέχισε να δείχνει αξιοθαύμαστη ψυχραιμία και θέληση για ζωή.

Advertisement

Advertisement

Όταν η ασθένεια επανεμφανίστηκε, η οικογένεια αναζήτησε θεραπευτική ελπίδα στην Πανεπιστημιακή Αντικαρκινική Κλινική MD Anderson στο Τέξας των Ηνωμένων Πολιτειών. Από εκεί ο μικρός Γιαννάκης επέστρεψε πιο δυνατός, αποφασισμένος να συνεχίσει τον αγώνα του με χαμόγελο.

Το συγκινητικό «αντίο» της μητέρας του

«Ο Γιάννης μας έφυγε … ένας άγγελος, ένα παιδί που πάλεψε με νύχια και με δόντια για να κρατηθεί στη ζωή… Έδωσε τα πάντα για τη ζωή, ήθελε πολύ να ζήσει το κάθε λεπτό και αυτό είναι το νόημα.

Έφυγε χορτάτος, ήρεμος και χαμογελαστός, χωρίς πια να πονάει … θα τον θυμάμαι πάντα και πάντα θα τον κουβαλάω μέσα μου. Γιατί είναι ο πιο δυνατός άνθρωπος που έχω γνωρίσει».