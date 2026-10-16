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Εκτός κινδύνου είναι οι δύο τραυματίες που διακομίστηκαν το απόγευμα της Πέμπτης στο «Θριάσιο» από τις εγκαταστάσεις της Motor Oil.



Οι δύο τραυματίες έφτασαν στο νοσοκομείο στις 19:29 με κατάγματα στα άνω και κάτω άκρα, καθώς και εγκαύματα μικρής έκτασης και ήπιας βαρύτητας.

Το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό του «Θριασίου» προχώρησε άμεσα σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την αντιμετώπιση των τραυματισμών τους, ενώ και οι δύο υποβλήθηκαν σε χειρουργικές επεμβάσεις για την αντιμετώπιση των καταγμάτων και των εγκαυμάτων.



Σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση, η μετεγχειρητική πορεία και των δύο ασθενών είναι καλή, ενώ ο ένας νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) για μετεγχειρητική παρακολούθηση. Η γενική κατάσταση της υγείας του χαρακτηρίζεται καλή και δεν έχει χρειαστεί διασωλήνωση.







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