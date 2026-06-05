Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Με την άνοδο της θερμοκρασίας και την έναρξη της καλοκαιρινής περιόδου, οι μωβ μέδουσες κάνουν ξανά την εμφάνισή τους στις ελληνικές θάλασσες, προκαλώντας προβληματισμό στους λουόμενους. Η παρουσία τους δεν αποτελεί καινούργιο φαινόμενο, ωστόσο τα τελευταία χρόνια οι αυξημένες καταγραφές έχουν στρέψει το ενδιαφέρον επιστημόνων και πολιτών στην παρακολούθηση της εξάπλωσής τους.

Η μωβ μέδουσα, γνωστή επιστημονικά ως Pelagia noctiluca, ανήκει στην οικογένεια των πελαγίδων και θεωρείται ένα από τα είδη που μπορούν να προκαλέσουν επώδυνα τσιμπήματα. Το χαρακτηριστικό μωβ ή ροζ χρώμα της, σε συνδυασμό με τα μακριά πλοκάμια της, την κάνει εύκολα αναγνωρίσιμη. Πρόκειται μάλιστα για οργανισμό που έχει τη δυνατότητα βιοφωταύγειας, δηλαδή μπορεί να εκπέμπει φως όταν ερεθίζεται.

Advertisement

Advertisement

Οι εμφανίσεις της συνδέονται σε μεγάλο βαθμό με τις θαλάσσιες συνθήκες, τα ρεύματα και άλλους περιβαλλοντικούς παράγοντες. Οι μέδουσες μετακινούνται με τα θαλάσσια ρεύματα, με αποτέλεσμα μια περιοχή να μπορεί να εμφανίζει αυξημένες συγκεντρώσεις για ένα διάστημα και στη συνέχεια η εικόνα να αλλάζει μέσα σε λίγες ημέρες.

Σύμφωνα με τις πρόσφατες καταγραφές, περιοχές όπως η Εύβοια και ο Παγασητικός έχουν παρουσιάσει αυξημένη παρουσία του είδους, ενώ οι παρατηρήσεις συνεχίζονται μέσω διαδικτυακών εργαλείων και εφαρμογών όπου πολίτες καταγράφουν τις εμφανίσεις τους. Οι πλατφόρμες αυτές βοηθούν τους επιστήμονες να έχουν πιο ολοκληρωμένη εικόνα για την εξάπλωση των πληθυσμών και τις μετακινήσεις τους.

Το τσίμπημα της μωβ μέδουσας προκαλεί συνήθως έντονο πόνο, αίσθημα καψίματος, κοκκίνισμα και ερεθισμό στο δέρμα. Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να εμφανιστούν πιο γενικευμένα συμπτώματα, όπως ναυτία, ζάλη ή δυσκολία στην αναπνοή, τα οποία χρειάζονται ιατρική εκτίμηση.

Σε περίπτωση επαφής με μωβ μέδουσα, συνιστάται η απομάκρυνση των πλοκαμιών χωρίς γυμνά χέρια και το ξέπλυμα της περιοχής με θαλασσινό νερό. Η χρήση γλυκού νερού δεν προτείνεται, καθώς μπορεί να ενεργοποιήσει κύτταρα που έχουν παραμείνει στο δέρμα. Κρύες κομπρέσες μπορούν να βοηθήσουν στη μείωση του πόνου και του ερεθισμού.

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι η παρουσία μεδουσών αποτελεί μέρος του θαλάσσιου οικοσυστήματος και καλούν τους πολίτες να ενημερώνονται πριν κολυμπήσουν, να αποφεύγουν την επαφή και να συμβάλλουν στην καταγραφή των εμφανίσεων ώστε να υπάρχει καλύτερη εικόνα του φαινομένου.