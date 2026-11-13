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Με αφορμή τις πρόσφατες δηλώσεις της Εριέττας Μαυρουδή για το ότι δεν ένιωσε ποτέ την ανάγκη να ακολουθήσει τον παραδοσιακό ρόλο της μητρότητας, έρχονται ξανά στο φως της δημοσιότητας όσα είχε πει η κόρη της, Ναταλία Γερμανού για τα παιδιά και τους γονείς.

Η εξομολόγηση της Ναταλίας Γερμανού το 2015

«Μεγάλωσα με τη γιαγιά μου. Οι γονείς μου χώρισαν όταν ήμουν ενάμισι. Ουσιαστικά, ερωτεύτηκαν, παντρεύτηκαν, με έφεραν στον κόσμο και είπαν “Οκ, γεια σου τώρα”. Σοκαρίστηκα τρομερά! Θύμωσα πάρα πολύ και με τους δύο.

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Με τη μαμά πιο πολύ, στον μπαμπά έδινα άλλοθι για τα πάντα. Νομίζω ότι έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο στο ότι εγώ δεν έκανα παιδί. Μου καρφώθηκε στο μυαλό μου ότι δεν πρέπει να κάνεις παιδί όταν είσαι ανεύθυνος και πέρασα όλη μου τη ζωή, θεωρώντας ότι ποτέ δεν ήμουν αρκετά υπεύθυνη για να φέρω στον κόσμο ένα παιδί», είχε αποκαλύψει η Ναταλία Γερμανού στον Θοδωρή Αθερίδη το 2015.

Η απάντηση της Ναταλίας Γερμανού στη HuffPost για τη συνέντευξη της μητέρας της

«Εννοείται πως την είδα τη συνέντευξη της μαμάς μου και την καμάρωσα για την φινέτσα και τη γοητεία της άλλη μια φορά. Δεν άκουσα κάτι που το άκουγα πρώτη φορά ή κάτι που να με σόκαρε» παραδέχεται η Ναταλία Γερμανού στη HuffPost.

«Η αλήθεια είναι πως όταν για πρώτη φορά στα 15 μου χρόνια η μητέρα μου μου εξομολογήθηκε όλες αυτές τις αλήθειες δεν το πήρα και πολύ καλά. Αλλά μετά από πολλές συζητήσεις πολλές εξομολογήσεις και πολλή ψυχανάλυση φυσικά, κατέληξα πως το υγιές είναι να παίρνεις από κάθε άνθρωπο ό,τι καλό έχει να σου προσφέρει.

«Επέλεξα να αγαπήσω την μητέρα μου για τα καλά της στοιχεία και ειλικρινά χαίρομαι που μου κληροδότησε την αγάπη της για μόρφωση, ανεξαρτησία και ευγένεια» συμπληρώνει η παρουσιάστρια του ALPHA.

Οι γονείς μας τις περισσότερες φορές είναι κι εκείνοι αντανακλάσεις των δικών τους γονιών. Εγώ -σου λέω αλήθεια- αγαπώ βαθιά και τους δύο για διαφορετικούς λόγους τον καθένα» καταλήγει η Ναταλία Γερμανού.