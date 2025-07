Με 20 ομάδες θα διεξαχθεί για πρώτη φορά η Euroleague της σεζόν 2025-26, στην οποία θα συμμετέχουν για ακόμα μια χρονιά ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός.

Η Euroleague ανακοίνωσε επίσημα την αύξηση των ομάδων σε 20 από 18 και στις οποίες θα βρίσκονται για πρώτη φορά τόσο το Ντουμπάι, όσο και η Χάποελ Τελ Αβίβ του Δημήτρη Ιτούδη, που κατέκτησε το Eurocup της περασμένης σεζόν.

Η ομάδα από το Ντουμπάι εξασφάλισε τη συμμετοχή της στην Euroleague μέσω wildcard για τα επόμενα 5 χρόνια, ενώ η Βαλένθια θα αγωνίζεται εκεί για 3 χρόνια.

Αναλυτικά οι ομάδες:

