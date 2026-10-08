Κενά στην ενημέρωση για κρίσιμες διαγνωστικές εξετάσεις και τις κλινικές μελέτες, καθώς και σημαντική ψυχική και οικονομική επιβάρυνση ασθενών και φροντιστών, αναδεικνύει η νέα έρευνα του μη κερδοσκοπικού οργανισμού για την φροντίδα και πρόληψη του καρκίνου του πνεύμονα «FairLife».
Η έρευνα με τίτλο «Χαρτογράφηση εμπειριών και αναγκών ανθρώπων που επηρεάζονται από τον καρκίνο του πνεύμονα» πραγματοποιήθηκε στην Ελλάδα τον Μάρτιο-Απρίλιο 2026 και συγκέντρωσε 205 συμμετέχοντες.
Κύρια ευρήματα
Ψυχική επιβάρυνση: Η ψυχική επιβάρυνση διατρέχει όλα τα στάδια της νόσου. ‘Αγχος/ανησυχία αναφέρει το 64,6% των ασθενών και το 69% των φροντιστών, ενώ θλίψη το 70% των ατόμων σε πένθος. Στους επιζώντες/επιζήσασες, ο φόβος παραμένει στο 60%.
Μοριακός έλεγχος και βιοδείκτες: Παραμένει σημαντικό κενό στην κατανόηση του μοριακού ελέγχου και των βιοδεικτών. Το 43,8% των ασθενών δεν γνωρίζει αν έχει εντοπιστεί βιοδείκτης, ενώ το 45,9% όσων απάντησαν σχετικά δεν έλαβε καμία εξήγηση για τον βιοδείκτη.
Κλινικές μελέτες: Η ενημέρωση για τις κλινικές μελέτες παρουσιάζει επίσης σημαντικά κενά. Από τις 169 καταγεγραμμένες απαντήσεις, το 42% δήλωσε ότι δεν είχε ενημερωθεί για διαθέσιμες κλινικές μελέτες και το 20,7% δεν ήταν βέβαιο αν είχε λάβει σχετική ενημέρωση.
Οικονομική επιβάρυνση: Η οικονομική επιβάρυνση παραμένει και μετά την ενεργό θεραπεία. Το 68,8% των ασθενών και το 60% των επιζώντων/επιζησασών αναφέρουν οικονομικές δυσκολίες λόγω της νόσου.
Φροντιστές: Οι φροντιστές αποτελούν ξεχωριστή ομάδα με διακριτές ανάγκες. Το 40,5% φροντίζει χωρίς βοήθεια και το 45,2% δυσκολεύεται να βρει χρόνο για ξεκούραση και αυτοφροντίδα.
Συνέχεια υποστήριξης: Η ανάγκη παραμένει έντονη. Το 72,9% των ασθενών και το 60% των επιζώντων/επιζησασών επιθυμούν περαιτέρω επικοινωνία με τη FairLife L.C.C. Συχνότερο αίτημα ήταν η ατομική ψυχολογική υποστήριξη (44,7%), ακολουθούμενη από ενημερωτικές δράσεις και κοινωνική/πρακτική καθοδήγηση.
Η χαρτογράφηση του 2026 επιβεβαιώνει τη διαχρονική ανάγκη για ψυχοκοινωνική στήριξη, κατανοητή ενημέρωση και συνέχεια στη φροντίδα.
Πηγή: ΑΠΕ ΜΠΕ