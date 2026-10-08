Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Κενά στην ενημέρωση για κρίσιμες διαγνωστικές εξετάσεις και τις κλινικές μελέτες, καθώς και σημαντική ψυχική και οικονομική επιβάρυνση ασθενών και φροντιστών, αναδεικνύει η νέα έρευνα του μη κερδοσκοπικού οργανισμού για την φροντίδα και πρόληψη του καρκίνου του πνεύμονα «FairLife».

Η έρευνα με τίτλο «Χαρτογράφηση εμπειριών και αναγκών ανθρώπων που επηρεάζονται από τον καρκίνο του πνεύμονα» πραγματοποιήθηκε στην Ελλάδα τον Μάρτιο-Απρίλιο 2026 και συγκέντρωσε 205 συμμετέχοντες.

Advertisement

Advertisement

Κύρια ευρήματα

Ψυχική επιβάρυνση: Η ψυχική επιβάρυνση διατρέχει όλα τα στάδια της νόσου. ‘Αγχος/ανησυχία αναφέρει το 64,6% των ασθενών και το 69% των φροντιστών, ενώ θλίψη το 70% των ατόμων σε πένθος. Στους επιζώντες/επιζήσασες, ο φόβος παραμένει στο 60%.

Μοριακός έλεγχος και βιοδείκτες: Παραμένει σημαντικό κενό στην κατανόηση του μοριακού ελέγχου και των βιοδεικτών. Το 43,8% των ασθενών δεν γνωρίζει αν έχει εντοπιστεί βιοδείκτης, ενώ το 45,9% όσων απάντησαν σχετικά δεν έλαβε καμία εξήγηση για τον βιοδείκτη.

Κλινικές μελέτες: Η ενημέρωση για τις κλινικές μελέτες παρουσιάζει επίσης σημαντικά κενά. Από τις 169 καταγεγραμμένες απαντήσεις, το 42% δήλωσε ότι δεν είχε ενημερωθεί για διαθέσιμες κλινικές μελέτες και το 20,7% δεν ήταν βέβαιο αν είχε λάβει σχετική ενημέρωση.

Οικονομική επιβάρυνση: Η οικονομική επιβάρυνση παραμένει και μετά την ενεργό θεραπεία. Το 68,8% των ασθενών και το 60% των επιζώντων/επιζησασών αναφέρουν οικονομικές δυσκολίες λόγω της νόσου.

Φροντιστές: Οι φροντιστές αποτελούν ξεχωριστή ομάδα με διακριτές ανάγκες. Το 40,5% φροντίζει χωρίς βοήθεια και το 45,2% δυσκολεύεται να βρει χρόνο για ξεκούραση και αυτοφροντίδα.

Συνέχεια υποστήριξης: Η ανάγκη παραμένει έντονη. Το 72,9% των ασθενών και το 60% των επιζώντων/επιζησασών επιθυμούν περαιτέρω επικοινωνία με τη FairLife L.C.C. Συχνότερο αίτημα ήταν η ατομική ψυχολογική υποστήριξη (44,7%), ακολουθούμενη από ενημερωτικές δράσεις και κοινωνική/πρακτική καθοδήγηση.

Η χαρτογράφηση του 2026 επιβεβαιώνει τη διαχρονική ανάγκη για ψυχοκοινωνική στήριξη, κατανοητή ενημέρωση και συνέχεια στη φροντίδα. Πηγή: ΑΠΕ ΜΠΕ