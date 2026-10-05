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Για βαριά σωματική βλάβη και απειλή κατηγορείται, βάσει της δικογραφίας που σχηματίστηκε σε βάρος του, ο 35χρονος πελάτης ταξί που δάγκωσε και έκοψε το το αυτί γυναίκας οδηγού στη Νέα Ιωνίας ενώ σήμερα αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα.

Τρόμος για την 54χρονη

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Η 54χρονη οδηγός ταξί έζησε τροματικές στιγμές τα ξημερώματα της Κυριακής όταν δέχθηκε την πρωτοφανή επίθεση από τον άνδρας που μετέφερε.

Το περιστατικό σημειώθηκε στην οδό Δεμιρδεσίου, λίγο μετά τη 01:00, όταν μεταξύ της οδηγού και αφορμή ήταν η διαφωνία που προέκυψε μεταξύ τους για τον τρόπο πληρωμής αφού το POS δεν λειτουργούσε.

Ξαφνικά, ο 35χρονος επιτέθηκε στη γυναίκα και τη δάγκωσε στο δεξί αυτί, κόβοντάς της με τα δόντια ένα τμήμα του πτερυγίου. Η δε 54χρονη κατάφερε να βγει από το ταξί και άρχισε να καλεί σε βοήθεια, όμως ο δράστης δεν σταμάτησε και την ακολούθησε στον δρόμο.

Κάτοικοι βγήκαν από τα σπίτια τους και ένας από αυτούς κατάφερε να ακινητοποιήσει τον 35χρονο, με τη βοήθεια και άλλων πολιτών, μέχρι να φτάσουν στο σημείο άνδρες της ομάδας ΔΙΑΣ και να τον συλλάβουν.

Η 54χρονη μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο «Ελπίς», όπου της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.

«Νόμιζα πως ήταν κανένας τρελός κανίβαλος»

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Η οδηγός ταξί μίλησε στο Mega για όσα έζησε, περιγράφοντας τις στιγμές που, όπως είπε, πίστεψε ότι κινδύνευε η ζωή της.

«Εγώ νόμιζα ότι έπαιρνα μέρος σε ταινία κανιβαλική. Με έναν τρελό κανίβαλο», ανέφερε αρχικά στην εκπομπή «Εξελίξεις».

Όπως εξήγησε, όταν έφτασαν κοντά στο σπίτι του επιβάτη, εκείνος προσπάθησε να πληρώσει με κάρτα, όμως το POS δεν μπορούσε να λειτουργήσει λόγω προβλήματος με το σήμα.

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Η οδηγός υποστήριξε ότι για περίπου ένα τέταρτο προσπαθούσαν να βρουν σήμα, μέχρι τελικά να λειτουργήσει το POS. Στη συνέχεια έκανε αναστροφή για να επιστρέψει προς το σπίτι του και του είπε ότι, εφόσον γνώριζε πως υπήρχε πρόβλημα με το σήμα στην περιοχή, θα έπρεπε να έχει μαζί του μετρητά.

Η 54χρονη περιέγραψε στη συνέχεια πώς, σύμφωνα με την ίδια, αντέδρασε ο επιβάτης μετά τη συγκεκριμένη συζήτηση.

Όπως είπε, ο 35χρονος την έπιασε από τον λαιμό και την καθήλωσε στο κάθισμα. Εκείνη προσπάθησε να τον απομακρύνει, όμως ο άνδρας της κράτησε το χέρι και στη συνέχεια της δάγκωσε το αυτί.

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«Με κρατάει με δαγκωμένο αυτί και το χέρι του στον λαιμό μου. Ένιωσα πραγματικά ότι “φεύγω” εκείνη την ώρα, ότι είναι η τελευταία μου μέρα», ανέφερε.

Σύμφωνα με την περιγραφή της, ο άνδρας της είπε: «Σήμερα είναι η τελευταία σου μέρα, θα σε σκοτώσω!».

Η οδηγός ταξί περιέγραψε πως, έχοντας το αυτί της παγιδευμένο στα δόντια του δράστη, προσπαθούσε να απελευθερωθεί.

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«Δεν μπορούσα να φύγω γιατί μου είχε δαγκωμένο το αυτί. Με το άλλο μου το χέρι πατάω κόρνες, φωνάζω βοήθεια. Έχω ανοίξει την πόρτα, τραβάω το κεφάλι μου», ανέφερε.

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Όπως είπε, όταν προσπάθησε να τραβήξει το κεφάλι της, ο άνδρας έσφιξε ακόμη περισσότερο το δάγκωμά του, με αποτέλεσμα να αποκοπεί τμήμα από το πτερύγιο του αυτιού της.

Βρήκαν το κομμέρνο μέρος του αυτιού στο ταξι

«Μου κόβει το αυτί, μου κόβει το πτερύγιο, το κόβει το κομμάτι αυτό που είχε στο στόμα του», ανέφερε χαρακτηριστικά.

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Μιλώντας και στην ΕΡΤ, περιέγραψε τη στιγμή που κατάλαβε τι είχε συμβεί: «Με δαγκώνει αυτός. Τραβάω εγώ. Ακούω ένα κρατς στο αυτί μου, και ήταν το κομμάτι του αυτιού που κόπηκε».

Η 54χρονη κατάφερε τελικά να απελευθερωθεί, καθώς το δάγκωμα έπαψε να την κρατά και βγήκε

«Είδαν το κομμένο μου αυτί και νόμιζαν ότι με έκοψε μαχαίρι. Πού να διανοηθούν ότι κόπηκε το αυτί μου από τα δόντια του. Δόξα τω Θεώ, ζω…», είπε.

Όπως ανέφερε, μέσα στο αυτοκίνητο εντόπισε το κομμένο τμήμα του αυτιού της και το παρέδωσε στην Αστυνομία. Οι αστυνομικοί το τοποθέτησαν σε πάγο, προκειμένου να εξεταστεί αν θα μπορούσε να γίνει επανασύνδεση, κάτι που τελικά δεν κατέστη δυνατό.

«Απ’ τη μια, ευτυχώς που κόπηκε το αυτί μου και ζω. Άμα δεν είχε κοπεί, θα με είχε σκοτώσει», ανέφερε η 54χρονη.

Τι δήλωσε ο κάτοικος που την βοήθησε

Κάτοικος της περιοχής που έσπευσε στο σημείο και βοήθησε στην ακινητοποίηση του 35χρονου περιέγραψε στον Alpha όσα αντιλήφθηκε.

Όπως είπε, ξύπνησε από τις φωνές της γυναίκας που καλούσε σε βοήθεια και όταν βγήκε έξω είδε κόσμο συγκεντρωμένο και το ταξί με αναμμένα alarm.

Στη συνέχεια, όπως ανέφερε, είδε τον άνδρα να βγαίνει από το ταξί και να κυνηγά τη γυναίκα.

«Εκεί, πήγα κατά πάνω του, τον τράβηξα σε μένα και απ’ ό,τι κατάλαβα την είχε δαγκώσει. Βγαίνω, τον ακινητοποιώ, έπεσαν όλοι πάνω του και μέσα σε ένα λεπτό ήρθε και η Αστυνομία», ανέφερε ο κάτοικος.