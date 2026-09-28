Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε κατάστημα εστίασης καφετέρια επί της οδού Κασταμονής, τα ξημερώματα της Δευτέρας, καταστρέφοντας την επιχείρηση και προκαλώντας υλικές ζημιές Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου 2026 (ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ/EUROKINISSI)

Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Οι αστυνομικές αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο εμπρησμού σε καφετέρια της Νέας Ιωνίας που καταστράφηκε ολοσχερώς τα ξημερώματα της Δευτέρας.

Το Τμήμα Εκβιαστών ερευνά την υπόθεση και συνδέει το περιστατικό με προγενέστερα βίαια γεγονότα που είχαν συμβεί στον ίδιο χώρο.

Ο τωρινός ιδιοκτήτης της επιχείρησης δηλώνει άγνοια για τα αίτια της επίθεσης και αρνείται την ύπαρξη προηγούμενων προσωπικών διαφορών.

Η πυρκαγιά προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές στην πολυκατοικία, αναγκάζοντας τους ενοίκους να αναζητήσουν προσωρινή στέγη καθώς τα διαμερίσματά τους κρίθηκαν μη κατοικήσιμα.

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Το ενδεχόμενο εμπρησμού εξετάζουν οι αστυνομικές αρχές για τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε στη Νέα Ιωνία τα ξημερώματα της Δευτέρας 28 Σεπτεμβρίου. Η πυρκαγιά κατέστρεψε ολοσχερώς καφετέρια που βρίσκεται στο ισόγειο τριώροφης πολυκατοικίας, ενώ προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές και στο υπόλοιπο κτίριο.

Την έρευνα για τα αίτια της πυρκαγιάς έχουν αναλάβει αστυνομικοί του Τμήματος Εκβιαστών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, εξετάζοντας μεταξύ άλλων το ενδεχόμενο η φωτιά να προκλήθηκε σκόπιμα.

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Ο ιδιοκτήτης της καφετέριας, πάντως, φέρεται να αρνείται ότι είχε προηγούμενες διαφορές ή ανοιχτούς λογαριασμούς. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά: «Δεν είχα δεχτεί ποτέ απειλές. Δεν με είχε προβληματίσει κάτι. Δε ξέρω ποιος μπορεί να κρύβεται πίσω από την επίθεση».

Το αιματηρό παρελθόν της καφετέριας

Στο πλαίσιο της έρευνας εξετάζονται και περιστατικά που είχαν σημειωθεί στο ίδιο κατάστημα τα προηγούμενα χρόνια.

Στις 22 Φεβρουαρίου 2023, μετά από συμπλοκή στην οποία συμμετείχαν επτά μέλη της εγκληματικής ομάδας LIONS, ένας 37χρονος θαμώνας είχε δολοφονηθεί.

Μόλις δύο ημέρες νωρίτερα, στις 20 Φεβρουαρίου 2023, πέντε άγνωστοι είχαν επιτεθεί στον 16χρονο γιο του τότε ιδιοκτήτη, τον οποίο είχαν ληστέψει και μαχαιρώσει.

Τον τελευταίο χρόνο, η επιχείρηση έχει περάσει στην ιδιοκτησία ενός 22χρονου. Οι αρχές εξετάζουν πλέον αν η σημερινή πυρκαγιά μπορεί να συνδέεται με τις επιθέσεις που είχαν σημειωθεί το προηγούμενο διάστημα σε καταστήματα αλλοδαπών στο κέντρο της Αθήνας, καθώς και το ενδεχόμενο η εντολή για την επίθεση να δόθηκε μέσα από τις φυλακές.

Την ίδια στιγμή, σοβαρά προβλήματα αντιμετωπίζουν οι ένοικοι της πολυκατοικίας, οι οποίοι παραμένουν ιδιαίτερα ανήσυχοι μετά τη φωτιά.

Οι ζημιές στο κτίριο έχουν καταστήσει τα διαμερίσματά τους μη κατοικήσιμα, με αποτέλεσμα να βρεθούν ξαφνικά χωρίς τη δυνατότητα να επιστρέψουν στα σπίτια τους και να χρειάζεται να αναζητήσουν προσωρινή στέγη.

Όπως αναφέρουν οι ίδιοι, μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει μέριμνα για το πού θα διαμείνουν τις επόμενες νύχτες. Έτσι, όπως φαίνεται, θα χρειαστεί να στηριχθούν στη βοήθεια συγγενών και φίλων μέχρι να βρεθεί λύση για τη διαμονή τους.