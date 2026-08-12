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Οι αστυνομικοί δεν εντόπισαν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας ή αυτοχειρίας κατά την έρευνα που πραγματοποίησαν στην κατοικία του θανόντος.

Ο ιατροδικαστής εκτιμά ότι ο θάνατος προήλθε από πνευμονικό οίδημα, αναμένοντας παράλληλα τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων για την οριστική διαλεύκανση.

Στο πλαίσιο της προανάκρισης έχουν καταθέσει πέντε συνάδελφοι του αστυνομικού και η σύντροφός του, η οποία ανέφερε ότι δεν αντιμετώπιζε προβλήματα.

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Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των Αρχών για τις συνθήκες θανάτου του 38χρονου αστυνομικού, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός στον Άγιο Δημήτριο. Οι αρμόδιοι αξιωματικοί της ΕΛ.ΑΣ. επιχειρούν να ανασυνθέσουν τις τελευταίες ώρες της ζωής του και να ρίξουν φως στα αίτια του θανάτου του.

Οι αστυνομικοί πραγματοποίησαν έρευνα στην κατοικία του 38χρονου, χωρίς να εντοπίσουν κάποιο εύρημα που να παραπέμπει, μέχρι στιγμής, σε εγκληματική ενέργεια ή αυτοχειρία.

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Στο πλαίσιο της έρευνας έχουν ήδη καταθέσει πέντε συνάδελφοί του, καθώς και η σύντροφός του. Οι Αρχές ζήτησαν πληροφορίες για τον χαρακτήρα του, την καθημερινότητά του, αλλά και όσα γνώριζαν για την προσωπική και επαγγελματική του κατάσταση τις τελευταίες ημέρες πριν από τον θάνατό του.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, η σύντροφός του ανέφερε ότι ο 38χρονος δεν αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας, ενώ δεν φέρεται να είχε κάποιο προσωπικό ή επαγγελματικό ζήτημα που να την είχε προβληματίσει. Οι γονείς του, λόγω της ιδιαίτερα δύσκολης ψυχολογικής τους κατάστασης, δεν είναι ακόμη σε θέση να καταθέσουν.

Την ίδια ώρα, ο ιατροδικαστής φέρεται να επιμένει στην αρχική εκτίμηση ότι ο θάνατος πιθανότατα προήλθε από πνευμονικό οίδημα. Τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης αναμένεται να αξιολογηθούν σε συνδυασμό με τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων, τα οποία θεωρούνται καθοριστικής σημασίας για την πλήρη εικόνα της υπόθεσης.

Οι εργαστηριακές αναλύσεις αναμένεται να αποσαφηνίσουν εάν στον οργανισμό του 38χρονου υπήρχαν αλκοόλ, φαρμακευτικές ή άλλες ουσίες, καθώς και σε ποιες συγκεντρώσεις.

Ο 38χρονος υπηρετούσε στην Υποδιεύθυνση Περιπολιών Αθηνών και βρέθηκε νεκρός μέσα σε συμβατικό υπηρεσιακό όχημα, στη συμβολή των οδών Πικροδάφνης και Βουλιαγμένης. Το αυτοκίνητο ήταν κλειδωμένο, ενώ στο εσωτερικό του εντοπίστηκε ένα μπουκάλι τζιν.

Την εξαφάνισή του είχε δηλώσει η σύντροφός του το βράδυ της Δευτέρας, καθώς δεν είχε επικοινωνήσει μαζί του από το προηγούμενο βράδυ. Ο αστυνομικός επρόκειτο να παρουσιαστεί κανονικά στην υπηρεσία του το πρωί, ωστόσο δεν εμφανίστηκε.

Πώς εντοπίστηκε

Οι Αρχές διαπίστωσαν ότι το κινητό του τηλέφωνο εξέπεμπε στίγμα μέσω κεραίας κινητής τηλεφωνίας στην ευρύτερη περιοχή του Αγίου Δημητρίου. Οι έρευνες επικεντρώθηκαν στην περιοχή και τελικά ο 38χρονος εντοπίστηκε νεκρός μέσα στο υπηρεσιακό όχημα.

Οι έρευνες συνεχίζονται, με τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων να αναμένεται να δώσουν κρίσιμες απαντήσεις για τις ακριβείς συνθήκες και τα αίτια του θανάτου του.