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Ένα ακόμη σοβαρό επεισόδιο καταγράφηκε στα Βορίζια, λίγους μήνες μετά τα αιματηρά γεγονότα της 1ης Νοεμβρίου ανάμεσα στις οικογένειες Καργάκη και Φραγκιαδάκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, δύο άνδρες ενεπλάκησαν σε έντονη αντιπαράθεση, η οποία κατέληξε σε συμπλοκή. Το περιστατικό φέρεται να ξεκίνησε όταν ο ένας προκάλεσε φθορές σε λάστιχα άρδευσης, ενώ στη συνέχεια φέρεται να προχώρησε σε ζημιές και σε αυτοκίνητο που ανήκει σε μέλος της άλλης οικογένειας.

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Σύμφωνα με το protothema.gr, η αντιπαράθεση κλιμακώθηκε και οι δύο άνδρες πιάστηκαν στα χέρια. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί, οι οποίοι παρενέβησαν για να σταματήσουν το επεισόδιο και να τους απομακρύνουν.

Μάλιστα, πριν από λίγες εβδομάδες είχε καταγγελθεί ακόμη ένα περιστατικό, αυτή τη φορά με θύμα ένα 6χρονο παιδί.

Σύμφωνα με την καταγγελία που είχε γίνει στις Αρχές, το παιδί επέβαινε σε όχημα όταν τραυματίστηκε από βολίδα αεροβόλου όπλου. Στην ίδια καταγγελία αναφερόταν ότι το αεροβόλο φέρεται να είχε χρησιμοποιήσει 12χρονος από τη μία από τις οικογένειες που βρίσκονται σε αντιπαράθεση με την άλλη. Η υπόθεση είχε προκαλέσει την κινητοποίηση των αρμόδιων Αρχών.

Σε ό,τι αφορά το νέο επεισόδιο, ο ένας από τους δύο εμπλεκόμενους αναζητείται από τους αστυνομικούς στο πλαίσιο του αυτοφώρου, ενώ ο δεύτερος μεταφέρθηκε και νοσηλεύτηκε στο ΠΑΓΝΗ, μετά τη συμπλοκή.

Οι αστυνομικές Αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες της νέας σύγκρουσης, καθώς και τις καταγγελίες για τις φθορές και τον ξυλοδαρμό, ενώ αναμένεται να ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες για τους εμπλεκόμενους.