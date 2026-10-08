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Η οικογένεια της μαθήτριας υποστηρίζει ότι η εκπαιδευτικός χρησιμοποίησε προσβλητικές εκφράσεις για την καταγωγή της και πέταξε τα προσωπικά της αντικείμενα στο έδαφος.

Οι μαθητές ζητούν την πλήρη διερεύνηση του περιστατικού από τις αρμόδιες εκπαιδευτικές αρχές και την απόδοση ευθυνών για τη συμπεριφορά της καθηγήτριας.

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, έχουν καταγραφεί και στο παρελθόν αναφορές σχετικά με τη συμπεριφορά της συγκεκριμένης εκπαιδευτικού εντός του σχολικού περιβάλλοντος.

Οι κινητοποιήσεις των μαθητών συνεχίζονται μέχρι να υπάρξει επίσημη ενημέρωση και παρέμβαση από τους αρμόδιους φορείς για την επίλυση του ζητήματος.

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Σε κατάληψη προχώρησαν οι μαθητές του 6ου Γυμνασίου Ηρακλείου Αττικής, μετά από καταγγελία για περιστατικό ρατσιστικής και λεκτικής επίθεσης σε βάρος 13χρονης μαθήτριας με καταγωγή από την Κένυα.

Το περιστατικό έχει προκαλέσει αντιδράσεις στη σχολική κοινότητα και, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, αποτελεί έναν από τους λόγους που οδήγησαν τους μαθητές στην απόφαση να προχωρήσουν στην κατάληψη του σχολείου.

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Η καταγγελία της οικογένειας

Σύμφωνα με όσα καταγγέλλει η οικογένεια της 13χρονης, η μαθήτρια, που φοιτά στη Β’ Γυμνασίου, βρισκόταν στον χώρο του σχολείου όταν εκπαιδευτικός φέρεται να της απηύθυνε προσβλητικές αναφορές σχετικά με το χρώμα του δέρματος και την καταγωγή της.

Η μητέρα της μαθήτριας υποστηρίζει ότι η καθηγήτρια φέρεται να της είπε:

«Εσύ είσαι μαύρη, δεν είσαι από εδώ, να πας στη χώρα σου».

Στην ίδια καταγγελία αναφέρεται ότι η εκπαιδευτικός φέρεται να πήρε το πακέτο με τα πατατάκια που κρατούσε η 13χρονη και να το πέταξε στο έδαφος, ζητώντας στη συνέχεια από τη μαθήτρια να το μαζέψει.

Το περιστατικό προκάλεσε την αντίδραση συμμαθητών της 13χρονης, οι οποίοι αποφάσισαν να προχωρήσουν σε κατάληψη του σχολείου.

Ζητούν να διερευνηθεί η υπόθεση

Οι μαθητές ζητούν να διερευνηθούν πλήρως οι καταγγελίες και να υπάρξει παρέμβαση από τις αρμόδιες εκπαιδευτικές αρχές.

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Παράλληλα, το περιστατικό έχει προκαλέσει συζητήσεις μεταξύ μαθητών, γονέων και εκπαιδευτικών, ενώ ζητείται να αποσαφηνιστούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό και να υπάρξει επίσημη ενημέρωση για τις επόμενες ενέργειες.

Αναφορές και για προηγούμενα περιστατικά

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές, η συγκεκριμένη καταγγελία φέρεται να μην είναι η πρώτη που αφορά τη συμπεριφορά της ίδιας εκπαιδευτικού.

Όπως αναφέρεται, έχουν προηγηθεί και άλλες αναφορές σχετικά με τη συμπεριφορά της, οι οποίες αναμένεται επίσης να εξεταστούν.

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Οι αρμόδιες αρχές καλούνται πλέον να διερευνήσουν τόσο το νέο περιστατικό που καταγγέλλει η οικογένεια της 13χρονης όσο και τις προηγούμενες αναφορές, προκειμένου να διαπιστωθούν οι πραγματικές συνθήκες και, εφόσον προκύψουν, τυχόν ευθύνες.

Η υπόθεση βρίσκεται στο στάδιο της διερεύνησης, ενώ οι μαθητές συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους, ζητώντας απαντήσεις για τις καταγγελίες και την παρέμβαση των αρμόδιων φορέων.

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