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Το πλέγμα αστυνόμευσης περιλαμβάνει αυξημένη παρουσία δυνάμεων, χρήση τεχνολογίας, όπως drones, και συνεχή αναπροσαρμογή των περιπολιών βάσει χαρτογράφησης των περιστατικών.

Οι αστυνομικές αρχές συνεργάζονται στενά με επαγγελματίες του κέντρου και διενεργούν στοχευμένους ελέγχους, επιτυγχάνοντας σημαντικό αριθμό συλλήψεων σε περιοχές υψηλής εγκληματικότητας.

Το σχέδιο στοχεύει επίσης στην καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών και της παραβατικότητας σε πλατείες και τουριστικά σημεία, ενισχύοντας το αίσθημα ασφάλειας για κατοίκους και επισκέπτες.

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Τα πρόσφατα περιστατικά αρπαγών αλυσίδας από τον λαιμό ανυποψίαστων γυναικών στο κέντρο της Αθήνας, αλλά και η σχεδόν άμεση σύλληψη των δραστών έφερε στην επιφάνεια το ζήτημα της αστυνόμευσης του κέντρου της Αθήνας, με όλες τις ιδιαιτερότητες που αυτό έχει.

Σύμφωνα με πληροφορίες από αρμόδιες αστυνομικές πηγές, οι συλλήψεις των «αλυσιδάκηδων» λίγη ώρα μετά ή ακόμη και επ’ αυτοφώρω, όπως έγινε χθες στον ‘Αγιο Παντελεήμονα, αλλά και στις αρχές της εβδομάδας στην περιοχή της Ακρόπολης και στην πλατεία Βικτωρίας, φαίνεται ότι δεν είναι τυχαίες, αλλά είναι αποτέλεσμα της υλοποίησης ειδικών επιχειρησιακών σχεδίων που έχουν μπει σε εφαρμογή από τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής. Το επιχειρησιακό σχέδιο περιλαμβάνει, εκτός των άλλων, χαρτογράφηση των περιοχών της Αθήνας, ευέλικτες ομάδες επέμβασης, καθώς και διαδραστική σχέση και στενή επικοινωνία με επαγγελματίες του κέντρου και χρήση drone που δίνουν εικόνα σε πραγματικό χρόνο στις υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ. Ειδικότερα, όπως αναφέρουν οι αξιωματικοί της ΕΛ.ΑΣ, στο κέντρο της πόλης υπάρχουν πολλές αστυνομικές δυνάμεις που συμμετέχουν σε ένα ευρύ πλέγμα αστυνόμευσης με συνέργεια πολλών ομάδων της Γ.Α.Δ.Α, της Αστυνομίας Αθηνών, της ‘Αμεσης Δράσης και της Ασφάλειας και αναπτύσσονται ειδικά επιχειρησιακά σχέδια, αναλόγως με τις ανάγκες που κατά διαστήματα παρατηρούνται.

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Πρόκειται για ένα σχέδιο με δυναμική που αναπροσαρμόζεται διαρκώς και ως κύριο σκοπό έχει την πρόληψη της λεγόμενης μικροεγκληματικότητας ή των εγκλημάτων του δρόμου, όπως και άλλων παραβατικών συμπεριφορών σε βάρος των πολιτών.

Το σύνθετο πλέγμα αστυνόμευσης περιλαμβάνει σημαντική αύξηση της αστυνομικής παρουσίας, από τη μία με εμφανή αστυνόμευση με στοχευμένους ελέγχους και προσαγωγές ύποπτων ατόμων και από την άλλη με αφανή αστυνόμευση, καταστολή και σύλληψη των δραστών.

Αυτή την περίοδο, όπως λένε τα στελέχη της ΕΛ.ΑΣ, το ειδικό αστυνομικό σχέδιο έχει ως στόχο τον εντοπισμό και τη σύλληψη των ατόμων εκείνων που ανά ομάδες με τη χρήση βίας αρπάζουν αλυσίδες από τον λαιμό κυρίως γυναικών που περπατούν στους δρόμους της Αθήνας. Οι δράστες, όπως προκύπτει από τις συλλήψεις είναι, στην πλειοψηφία τους, νεαρά άτομα αιγυπτιακής καταγωγής.

Ειδικότερα, σύμφωνα με στοιχεία της Ασφάλειας, μέσα στο 2026, οι περισσότερες αρπαγές αλυσίδων έχουν καταγραφεί στην περιοχή της Ομόνοιας με 37 περιπτώσεις. Γι’ αυτές έχουν συλληφθεί 17 άτομα. 36 περιπτώσεις αφαίρεσης αλυσίδων καταγράφηκαν στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα, όπου συνελήφθησαν ως δράστες 10 άτομα, επίσης 23 υποθέσεις αναφέρθηκαν στις περιοχές των Πατησίων και της Ακροπόλεως, όπου έγιναν 8 και 13 συλλήψεις δραστών αντίστοιχα. Ξεχωριστή περίπτωση η περιοχή αρμοδιότητας της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Αθηνών, όπου σημειώθηκαν 10 υποθέσεις αρπαγής αλυσίδων και έγιναν 15 συλλήψεις.

Το σχέδιο αστυνόμευσης, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ, «σαρώνει» 24 ώρες το 24ωρο, όλες τις ημέρες της εβδομάδας, ολόκληρο το κέντρο της Αθήνας, το οποίο έχει χωριστεί σε τομείς ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες που έχουν καταγραφεί. Όπως αναφέρει στο ΑΠΕ ΜΠΕ ανώτατος αξιωματικός γίνεται διαρκής χαρτογράφηση όλων των λεγόμενων «καυτών» περιοχών του κέντρου και των διαφορετικών αναγκών αστυνόμευσης, λαμβάνοντας υπ’ όψη και τις καταγγελίες, τα παράπονα και φυσικά τα στατιστικά στοιχεία που αποτυπώνουν την κατάσταση. «Σε κάθε περίπτωση», τονίζει «η αστυνομία είναι εδώ, αντιδρά και ανταποκρίνεται». Το σχέδιο αυτό αποφασίστηκε σε συσκέψεις, υπό την εποπτεία του ίδιου του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, όταν καταγράφηκαν οι ιδιαιτερότητες και τα προβλήματα που παρατηρούνται στην Αθήνα.

Αυτό το σύνθετο πλέγμα αστυνόμευσης, υλοποιείται από τις ομάδες της Υποδιεύθυνσης Περιπολιών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αθηνών, πάντα σε συνέργεια με τη Γ.Α.Δ.Α και την ‘Αμεση δράση και περιλαμβάνει σημαντική αύξηση της αστυνομικής παρουσίας, με έμφαση στα σημεία τουριστικού ενδιαφέροντος του κέντρου της πόλης.

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Ειδικότερα, σύμφωνα με το επιχειρησιακό σχέδιο όλα τα «επίμαχα» σημεία καλύπτονται με περιπολίες που πραγματοποιούν: δίκυκλα, πεζοί αστυνομικοί, ειδικές ομάδες εμφανούς αστυνόμευσης, με ποδήλατα, με συμβατικά οχήματα, με μικρά ηλεκτρικά αυτοκίνητα -ιδίως στο ιστορικό τρίγωνο- που μπορούν λόγω μεγέθους να έχουν πιο εύκολη πρόσβαση και με σκούτερ. Στις περιπολίες συμμετέχουν αστυνομικοί της ‘Αμεσης Δράσης, κυρίως της ΔΙ.ΑΣ, αλλά και της Ασφάλειας, όπως και ομάδες ΟΠΚΕ, ενώ ακόμη και drones έχουν επιστρατευτεί για να περιπολούν από ψηλά.

Οι αστυνομικοί πραγματοποιούν συνεχείς παρεμβάσεις και σε χώρους συναθροίσεων, όπως πλατείες, άλση κ.λ.π., ενώ διενεργούν ελέγχους και προσαγωγές.

Ο πρώτος τομέας σύμφωνα πάντα με το επιχειρησιακό σχέδιο της Γ.Α.Δ.Α. περικλείει όλο το λεγόμενο τουριστικό κομμάτι της Αθήνας: Διονυσίου Αρεοπαγίτου, Φιλοπάππου, ιστορικό κέντρο, Παναθηναϊκό Στάδιο, Ζάππειο, Πλάκα, Αναφιώτικα, Θησείο, Αποστόλου Παύλου, Ακρόπολη, Ερμού, Μοναστηράκι, Ψυρρή.

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Έπειτα από την επίθεση τον περασμένο Ιούλιο σε ζευγάρι τουριστών από τις ΗΠΑ, στη Διονυσίου Αρεοπαγίτου, στην Ακρόπολη, οι αστυνομικές δυνάμεις που περιπολούν στην ευρύτερη περιοχή ενισχύθηκαν. Καθημερινά «χτενίζουν» όλους τους «τουριστικούς» δρόμους, προκειμένου αφενός να εμπεδώσουν το αίσθημα ασφάλειας στους επισκέπτες, όπως και στους κατοίκους του κέντρου, αφετέρου δε, να παρέμβουν άμεσα σε οτιδήποτε προκύψει, αφού οι εγκληματικές ομάδες, που δρουν στο κέντρο εκμεταλλεύονται τον συνωστισμό, προκειμένου να δράσουν.

Ο Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής Αττικής, Υποστράτηγος Αθανάσιος Κάμπρας, που είναι στην ουσία επικεφαλής όλων των αστυνομικών ομάδων που αποτελούν την αιχμή του δόρατος για την καταπολέμηση της εγκληματικότητας στο κέντρο της Αθήνας για τον όλο σχεδιασμό, δήλωσε σχετικά στο ΑΠΕ ΜΠΕ:

«Έχουμε εκπονήσει και εφαρμόζουμε ένα ολοκληρωμένο επιχειρησιακό σχέδιο με δυναμικό χαρακτήρα, το οποίο δεν παραμένει στατικό, αλλά προσαρμόζεται διαρκώς στα δεδομένα, στις πληροφορίες και στις ανάγκες που προκύπτουν καθημερινά. Με βάση την αξιολόγηση αυτών των στοιχείων, σχεδιάζουμε και υλοποιούμε στοχευμένες δράσεις, αξιοποιώντας κάθε φορά τις κατάλληλες αστυνομικές δυνάμεις και συγκροτώντας επιχειρησιακές ομάδες ανάλογα με τη φύση και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του προβλήματος που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε. Βασικός και αδιαπραγμάτευτος στόχος μας είναι η ασφάλεια των κατοίκων, των εργαζομένων και των επισκεπτών στο κέντρο της Αθήνας. Μιλάμε για το κέντρο μιας μεγάλης ευρωπαϊκής πρωτεύουσας, με αυξημένες και σύνθετες απαιτήσεις αστυνόμευσης. Το έργο μας είναι δύσκολο και το επιχειρησιακό περιβάλλον ιδιαίτερα απαιτητικό. Διαθέτουμε, όμως, σημαντικές δυνατότητες, έμπειρο προσωπικό και, κυρίως, τη βούληση να αξιοποιήσουμε με τον αποτελεσματικότερο τρόπο κάθε διαθέσιμο μέσο. Η παρουσία μας θα είναι συνεχής, οργανωμένη και στοχευμένη. Είμαστε αποφασισμένοι να περιορίσουμε δραστικά τις εστίες παραβατικότητας, να αντιμετωπίσουμε με συνέπεια τα φαινόμενα που επιβαρύνουν την καθημερινότητα των πολιτών και να ενισχύσουμε ουσιαστικά το αίσθημα ασφάλειας στις γειτονιές της Αθήνας.

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Η ασφάλεια δεν εξασφαλίζεται με μία μεμονωμένη επιχείρηση. Απαιτεί καθημερινή παρουσία, σωστή αξιολόγηση των δεδομένων, ευελιξία στον σχεδιασμό και άμεση επιχειρησιακή ανταπόκριση. Σε αυτή την κατεύθυνση εργαζόμαστε συστηματικά και με συνέπεια».

Η χαρτογράφηση του κέντρου και της εγκληματικότητας στην Αθήνα

Στο πλαίσιο του σχεδίου αντιμετώπισης της μικροεγκληματικότητας και των στοχευμένων αστυνομικών δράσεων, στο ιστορικό κέντρο και ειδικά στο Θησείο, το Μοναστηράκι, την Πλάκα και την Ακρόπολη το 2025 από τους αστυνομικούς που είναι στις πεζές περιπολίες συνελήφθησαν συνολικά 520, κυρίως «πορτοφολάδες», εκ των οποίων 309 αλλοδαποί και 211 ημεδαποί και το πρώτο οκτάμηνο του 2026, 237 αλλοδαποί και 197 ημεδαποί.

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Ο Αστυνόμος Α’ Ιωάννης Κωνσταντακάκης είναι επικεφαλής αυτής της ειδικής αστυνομικής ομάδας της Υποδιεύθυνσης Πεζών Περιπολιών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αθηνών που ξεκινάει το… σάρωμα από το Θησείο- Μοναστηράκι και φθάνει μέχρι την Πλάκα καλύπτοντας και την Ακρόπολη. Οι αστυνομικοί της ομάδας περιπολούν σε όλο το εμπορικό κέντρο και έχουν αναπτύξει διαδραστική σχέση με τους επαγγελματίες της περιοχής. Ο ίδιος λέει ότι επιτελεί μια μορφή κοινοτικής αστυνόμευσης. Πάντως γι’ αυτή τη σημαντική προσφορά του στην καταπολέμηση της εγκληματικότητας στο κέντρο της Αθήνας τιμήθηκε πρόσφατα από τον Εμπορικό Σύλλογο Αθηνών. Μιλώντας στο ΑΠΕ ΜΠΕ σημειώνει την καλή συνεργασία και τη σημασία της διαδραστικότητας της αστυνομίας με τους πολίτες. «Εμείς κινούμαστε στο εμπορικό κέντρο, με πολιτικά ρούχα. Κάθε πρωί θα περάσουμε από τα καταστήματα θα πούμε την καλημέρα μας και οι καταστηματάρχες θα μας πουν αν έχει υποπέσει στην αντίληψή τους οτιδήποτε που θα χρειαζόταν τη συμβολή μας. Είμαστε μια μικρή ομάδα που ως κύριο στόχο έχουμε την καταπολέμηση της μικροεγκληματικότητας. Εντοπίζουμε τους δράστες που προσποιούνται τους τουρίστες και με τη μέθοδο της απασχόλησης αφαιρούν από τους πραγματικούς τουρίστες κινητά, πορτοφόλια ακόμη και τιμαλφή». Σημειώνει, ωστόσο, πως τους τελευταίους μήνες παρατηρείται μείωση της δράσης των «πορτοφολάδων» και το αποδίδει, κυρίως, στην έντονη αστυνόμευση του κέντρου με το πλέγμα περιπολιών που έχει αναπτυχθεί και τη συνέργεια που έχουν όλες οι αστυνομικές ομάδες που συμμετέχουν σε αυτό, όπως ΔΙΑΣ, ΟΠΚΕ, οι ειδικές διαφορετικές ομάδες της Υποδιεύθυνσης Περιπολιών κλπ. Επίσης, όπως περιγράφει, όταν κάποιος καταστηματάρχης βλέπει κάτι ύποπτο ενημερώνει μέσω εφαρμογής επικοινωνίας τις ομάδες και αμέσως δυνάμεις σπεύδουν προς έλεγχο και αποτροπή. «Προσπαθούμε για το καλύτερο και θα συνεχίσουμε να προσπαθούμε γιατί στόχος μας είναι να καταπολεμήσουμε τη μικροεγκληματικότητα και να βοηθήσουμε τους συμπολίτες μας», τονίζει ο Αστυνόμος Α’.

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Για αδικήματα μικροεγκληματικότητας στο κέντρο της Αθήνας από τους αστυνομικούς της ‘Αμεσης Δράσης και κυρίως από ομάδες ΔΙ.ΑΣ, το 2025 έχουν συλληφθεί 310 άτομα κυρίως για κλοπές αλυσίδων, τσαντών, κινητών κτλ., δηλαδή αδικήματα που εμπίπτουν στη λεγόμενη «μικροεγκληματικότητα». Την ίδια στιγμή, από τις αρχές του 2026 έως και τις 17 Σεπτεμβρίου, έχουν πραγματοποιηθεί 235 συλλήψεις για τα ίδια αδικήματα.

«Σάρωση» στις πιάτσες των ναρκωτικών

Στο ζήτημα της διακίνησης ναρκωτικών εστιάζουν, μεταξύ άλλων οι αστυνομικές δυνάμεις που αναπτύσσονται κυρίως στον δεύτερο τομέα. Στο στόχαστρο των αστυνομικών εξορμήσεων έχουν μπει και όλοι εκείνοι που συμμετέχουν σε αιματηρές συμπλοκές, οι «πορτοφολάδες» και όσοι επιδεικνύουν παραβατική συμπεριφορά, ακόμη και όσοι προκαλούν ηχορρύπανση, διαταράσσοντας την καθημερινότητα των πολιτών στις γειτονιές του κέντρου.

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Οι άξονες στους οποίους αναπτύσσονται οι αστυνομικές δυνάμεις είναι:

Πλατεία Κλαυθμώνος, Προπύλαια, ΕΚΠΑ, Σανταρόζα, Πνευματικό Κέντρο Δήμου Αθηναίων

Περιοχή Ομόνοιας: Μεταξουργείο, ‘Αγιος Παύλος, πλατεία Βάθη, Κεραμεικός κλπ

Αγιος Παντελεήμονας: πλατεία Βικτωρίας, πλατεία Αττικής, πλατεία Αγίου Νικολάου, πλατεία Αμερικής, Κυψέλη Πατήσια.

Ειδικότερα, στα σημεία αυτά εφαρμόζεται, παράλληλα, ένα επιμέρους ειδικό σχέδιο που επικεντρώνεται στις «πιάτσες» των τοξικοεξαρτημένων. Σύμφωνα με τα πρώτα αποτελέσματα, οι εντατικοί και επαναλαμβανόμενοι αστυνομικοί έλεγχοι δείχνουν να αποφέρουν αποτελέσματα, καθώς κάποιες παλιές, «παραδοσιακές» πολυμελείς πιάτσες ναρκωτικών, όπως στην πλατεία Δικαστηρίων ή στην πλατεία Κλαυθμώνος, φαίνεται να έχουν αποδυναμωθεί. Επιπλέον, λόγω της έντονης εμφανούς αστυνόμευσης, αποτρέπεται και η επαναφορά τους.

ΠΗΓΗ:ΑΠΕ-ΜΠΕ