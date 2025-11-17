Θανατηφόρο τροχαίο με έναν 52χρονο νεκρό και δύο τραυματίες σημειώθηκε στις 6:15 το πρωί της Δευτέρας (17/11) λίγο πριν την έξοδο για το χωριό Αστρίτσι, του Ηρακλείου της Κρήτης.

Στο σοκαριστικό τροχαίο ενεπλάκησαν 3 οχήματα ενώ στο σημείο επιχείρησε η 3η ΕΜΑΚ.

Από τα συντρίμμια των 3 εμπλεκόμενων οχημάτων ανασύρθηκε νεκρός ο 52χρονος Κρητικός, ενώ οι άλλοι 2 οδηγοί παρελήφθησαν τραυματισμένοι από τους διασώστες του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκαν στο εφημερεύον ΠΑΓΝΗ.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η νέα τραγωδία στην άσφαλτο διερευνώνται, καθώς το δυστύχημα σημειώθηκε – σύμφωνα με πληροφορίες – στην ευθεία.

Αρχικά συγκρούστηκαν μεταξύ τους με ιδιαίτερη σφοδρότητα δύο αυτοκίνητα και το τρίτο που ακολουθούσε έπεσε πάνω τους. Στα τρία οχήματα επέβαιναν μόνο οι οδηγοί.

Οι αρχές κινητοποιήθηκαν άμεσα και στον τόπο του δυστυχήματος έσπευσαν ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και ένα όχημα της 3ης ΕΜΑΚ με τέσσερις πυροσβέστες.

Η επιχείρηση στήθηκε για τον οδηγό του ενός οχήματος, το άψυχο σώμα του οποίου παρέμενε εγκλωβισμένο στα συντρίμμια, ενώ οι άλλοι δύο τραυματίες κατάφεραν να βγουν μόνοι τους από τα αυτοκίνητα.

(Με πληροφορίες από neakriti.gr)