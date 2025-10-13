Η στιγμή που ο αδίστακτος τσαντάκιας σε Νίκαια και Κορυδαλλό ρίχνει κάτω μία γυναίκα

Έναν άνδρα, 41 ετών, συνέλαβαν οι αστυνομικοί και τον κατηγορούν για ληστείες σε βάρος πεζών γυναικών στις περιοχές της Νίκαιας και του Κορυδαλλού.



Σύμφωνα με την έρευνα των στελεχών της Ασφάλειας Νίκαιας, ο συλληφθείς είχε ενοικιάσει ένα δίκυκλο, φορούσε κράνος και μπουφάν εταιρείας διανομέων, για να μην κινεί υποψίες, ενώ κατά τις ληστείες επεδείκνυε ιδιαίτερη σφοδρότητα, καθώς τραβούσε με βία τις τσάντες των θυμάτων με αποτέλεσμα την παράσυρση και τον τραυματισμό τους, ενώ σε μία περίπτωση γυναίκα τραυματίστηκε σοβαρά στο πρόσωπο και στο δεξί χέρι από την πτώση στο οδόστρωμα.

Η σύλληψή του έγινε από μοτοσικλετιστές της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ, οι οποίοι τον εντόπισαν στην περιοχή της Αγίας Βαρβάρας, ύστερα από μία ληστεία πεζής γυναίκας στον Κορυδαλλό. Επί της οδού Μαραθώνος, έσυρε την 67χρονη για δύο μέτρα στο οδόστρωμα, μέχρι να καταφέρει να της αρπάξει την τσάντα. Μαζί με το θύμα ήταν και ο σύζυγός της, ο οποίος κάλεσε το τηλεφωνικό κέντρο της Άμεσης Δράσης και έδωσε την περιγραφή του δράστη, βάσει της οποίας τον εντόπισαν.





Συνολικά από βιντεοληπτικό υλικό και μαρτυρίες οι αστυνομικοί έχουν εξιχνιάσει τέσσερις ληστείες με τη μέθοδο τής αρπαγής τσάντας.