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Με τη φράση «γεια σας παιδιά μου, νικήσαμε, δικαιωθήκαμε» βγήκε η χήρα του Σήφη Βαλυράκη από τα δικαστήρια της Ευελπίδων, μετά την ανακοίνωση της εισαγγελικής πρότασης για την ενοχή των δύο κατηγορούμενων ψαράδων.

O εισαγγελέας στη δίκη για τον θάνατο του πρώην υπουργού Σήφη Βαλυράκη ζήτησε την ενοχή των δύο κατηγορουμένων για ανθρωποκτονία με δόλο κατά συναυτουργία.

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Ο δικαστικός λειτουργός έκρινε ότι οι κατηγορούμενοι με το σκάφος τους έκαναν επικίνδυνους ελιγμούς γύρο από το φουσκωτό του Σήφη Βαλυράκη ο ένας εκ των κατηγορουμένων τον χτύπησε με κοντάρι 2-3 φορές με αποτέλεσμα ο πρώην υπουργός να πέσει στη θάλασσα.

Κώστας Παπαδάκης: «Κατέρρευσαν όλα τα ψέματα»

Σε δηλώσεις του, ο συνήγορος υποστήριξης της κατηγορίας για την οικογένεια Βαλυράκη, Κώστας Παπαδάκης, υπογράμμισε τη σημασία της εισαγγελικής πρότασης:

«Οι κατηγορούμενοι για την ανθρωποκτονία του Σήφη Βαλυράκη δεν είναι αθώοι. Αυτό διατράνωσε η εισαγγελική πρόταση, που υπήρξε ένα διήμερο σφυροκόπημα με πλήρη και εμπεριστατωμένη αξιολόγηση του αποδεικτικού υλικού. Συνεχίζουμε με τις αγορεύσεις των συνηγόρων υποστήριξης της κατηγορίας σε μια δίκη που μετά από 56 συνεδριάσεις φαίνεται, πεντέμισι χρόνια και πάνω μετά τη δολοφονία, να ολοκληρώνεται τον επόμενο μήνα».

Όπως πρόσθεσε ο κ. Παπαδάκης: «Η πρόθεση της οικογένειας ήταν από την αρχή η αναζήτηση της αλήθειας, η ανεύρεση και τιμωρία των ενόχων. Δεν θελήσαμε ποτέ να στείλουμε στο εδώλιο ψεύτικους ενόχους γιατί έτσι θα γλίτωναν οι αληθινοί. Αλλά η ακροαματική διαδικασία, με την πολυτέλεια στην οποία διεξήχθη, βοήθησε να παρελάσει όλη η αλήθεια μέσα από τη δίκη και να καταρρεύσουν όλα τα ψέματα. Περιμένουμε με πεποίθηση σε όσα έχουν αναδείξει τα αποδεικτικά στοιχεία την απόφαση του δικαστηρίου για την ενοχή».