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Ο Νίκος Καρβέλας βρίσκεται στο επίκεντρο φορολογικού ελέγχου από την ΑΑΔΕ, με τις σχετικές εκκρεμότητες να φέρονται να ανέρχονται σε 850.000 ευρώ. Την ίδια ώρα, το περιβάλλον του γνωστού συνθέτη διαψεύδει τα δημοσιεύματα περί έντασης με τους ελεγκτές που επισκέφθηκαν την κατοικία του.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ο μουσικός φέρεται να αντέδρασε έντονα όταν είδε το κλιμάκιο της ΑΑΔΕ και να ζήτησε από τα μέλη του να αποχωρήσουν. Ωστόσο, εκπρόσωποι του περιβάλλοντός του υποστήριξαν στην εκπομπή «Weekend Live» του ΣΚΑΪ ότι η διαδικασία ολοκληρώθηκε ομαλά, χωρίς να υπάρξει αντιπαράθεση.

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Όπως διευκρινίστηκε, την Παρασκευή επιδόθηκε στον συνθέτη πρόσκληση από την ΑΑΔΕ για την προσκόμιση των φορολογικών του βιβλίων. Η διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ ο λογιστής του αναμένεται να καταθέσει τα απαραίτητα στοιχεία στις αρμόδιες αρχές τις επόμενες ημέρες.

Από την πλευρά του, ο Νίκος Καρβέλας δηλώνει πρόθυμος να συνεργαστεί με τις ελεγκτικές αρχές, υποστηρίζοντας ότι για τις συναυλίες του έχουν εκδοθεί όλα τα προβλεπόμενα νόμιμα παραστατικά. Το περιβάλλον του επανέλαβε, παράλληλα, ότι δεν σημειώθηκε κανένα επεισόδιο κατά την επίδοση του σχετικού εγγράφου.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει ευρύτερες εξελίξεις, καθώς στο πλαίσιο των ελέγχων της ΑΑΔΕ εξετάζεται πλέον και η περίπτωση της Άννας Βίσση. Στο επίκεντρο βρίσκονται οι εταιρείες που διοργάνωσαν τις μεγάλες συναυλίες της στο Καλλιμάρμαρο και το ΟΑΚΑ, αλλά και εκδηλώσεις στο εξωτερικό.

Η κινητοποίηση των ελεγκτικών μηχανισμών ήρθε μετά τις δημόσιες αναφορές των δύο πλευρών την προηγούμενη εβδομάδα, στις οποίες έγινε λόγος για ποσά εκατομμυρίων ευρώ.