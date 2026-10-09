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Σημαντικό πλήγμα στην αλυσίδα της λαθρεμπορίας κατάφεραν οι ομάδες ΔΕΟΣ της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Οι έρευνές τους οδήγησαν στην εξουδετέρωση ενός οργανωμένου κυκλώματος, το οποίο δρούσε σε διαφορετικούς κλάδους της εμπορικής δραστηριότητας, από ποτά και τσιγάρα μέχρι υγρά καύσιμα.

Σε συντονισμένη δράση και έπειτα από αξιοποίηση πληροφοριών και δεδομένων από τα πληροφοριακά συστήματα της ΑΑΔΕ, διενεργήθηκε επιτόπιος έλεγχος σε επιχείρηση στάθμευσης αυτοκινήτων στον Ασπρόπυργο.

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Κατά την επιχείρηση έρευνας στην οποία συμμετείχαν μικτά κλιμάκια του ΔΕΟΣ, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν:

* 112 φιάλες λαθραίων αλκοολούχων ποτών (βότκας)

* 4 βυτιοφόρα υγραερίου

* 9.100 λίτρα καυσίμων (πετρελαίου και βενζίνης)

* 1 ταινιοδιάδρομος λαθραίων καπνικών προϊόντων (τσιγάρων)

* 1 πιστόλι διαμετρήματος 6 χιλιοστών

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* 89 φυσίγγια διαμετρήματος 9 χιλιοστών

* 6 φορτηγά οχήματα με ενδείξεις παραποίησης

* 2 φορτηγά τύπου van με ενδείξεις παραποίησης

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* 3 ιδιωτικής χρήσεως επιβατικά οχήματα με ενδείξεις παραποίησης

* 1 περονοφόρο ανυψωτικό μηχάνημα (κλαρκ)

* 1 παλετοφόρο.

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Η έρευνα αποκάλυψε οργανωμένη παράνομη δραστηριότητα και σοβαρές παραβάσεις της φορολογικής και τελωνειακής νομοθεσίας.

Παράλληλα, στην επιχείρηση στάθμευσης διαπιστώθηκαν παραβάσεις που αφορούν την καταγραφή οχημάτων στο ψηφιακό πελατολόγιο, ενώ τα ευρήματα καταδεικνύουν τη λειτουργία ενός οργανωμένου δικτύου με δραστηριότητα σε πολλαπλούς επιχειρηματικούς τομείς.

Από τη μέχρι στιγμής έρευνα προκύπτουν ενδείξεις σημαντικής απώλειας δημοσίων εσόδων από δασμούς και φόρους. Συνελήφθησαν 4 άτομα τα οποία οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα, για την υπόθεση έχει σχηματιστεί δικογραφία με κατηγορίες που αφορούν σε κακουργηματικές διώξεις για φοροδιαφυγή, λαθρεμπορία, παραποίηση οχημάτων και παράβαση του νόμου περί όπλων. Η έρευνα συνεχίζεται για τον εντοπισμό 3 ακόμα εμπλεκομένων προσώπων και διασυνδεδεμένων κυκλωμάτων.

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Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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