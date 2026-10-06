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Οι διαφυγόντες δασμοί και φόροι από τη συγκεκριμένη ποσότητα, η οποία αποτελεί τη μεγαλύτερη που έχει εντοπιστεί εσωτερικά, υπερβαίνουν το 1,4 εκατομμύριο ευρώ.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν τέσσερα άτομα, ενώ οι αρχές αναζητούν επιπλέον εμπλεκόμενους και εξετάζουν τη γνησιότητα των κατασχεθέντων προϊόντων.

Τα τσιγάρα ήταν κρυμμένα σε ειδικά διαμορφωμένες ξύλινες κάσες με μεταλλικές ράβδους για την αποφυγή ανίχνευσης από ακτίνες Χ.

Οι ελεγκτές κατέσχεσαν επίσης ένα φορτηγό με πλαστές πινακίδες, ένα επιβατικό όχημα, ένα δίκυκλο και ένα περονοφόρο ανυψωτικό μηχάνημα.

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Μεγάλη επιχείρηση για την εξάρθρωση οργανωμένου κυκλώματος λαθρεμπορίας τσιγάρων πραγματοποίησαν ελεγκτές του ΔΕΟΣ της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), προχωρώντας στην κατάσχεση 7,4 εκατομμυρίων τσιγάρων γνωστών εμπορικών σημάτων.

Σύμφωνα με την ΑΑΔΕ, πρόκειται για τη μεγαλύτερη ποσότητα τσιγάρων που έχει εντοπιστεί μέχρι σήμερα στο εσωτερικό της χώρας, ενώ οι διαφυγόντες φόροι και δασμοί από την κατασχεθείσα ποσότητα ξεπερνούν τα 1,4 εκατ. ευρώ.

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Για την υπόθεση συνελήφθησαν τέσσερα άτομα, τα οποία οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα. Παράλληλα, η έρευνα συνεχίζεται για τον εντοπισμό και άλλων εμπλεκομένων, καθώς και πιθανών διασυνδεδεμένων κυκλωμάτων.

Πώς εντοπίστηκε το φορτίο

Η επιχείρηση οργανώθηκε μετά την αξιοποίηση πληροφοριών και δεδομένων από τα πληροφοριακά συστήματα της ΑΑΔΕ.

Ακολούθησε συντονισμένη ελεγκτική δράση σε επιχειρήσεις εμπορίας αυτοκινήτων, κατασκευής φερέτρων και άλλους αποθηκευτικούς χώρους, όπου οι ελεγκτές εντόπισαν και κατάσχεσαν:

7,4 εκατομμύρια τσιγάρα γνωστών εμπορικών σημάτων.

γνωστών εμπορικών σημάτων. Φορτηγό βαρέου τύπου (τράκτορα) ΔΧ , με παραποιημένα χαρακτηριστικά και πλαστές πινακίδες.

, με παραποιημένα χαρακτηριστικά και πλαστές πινακίδες. Ένα επιβατικό ΙΧ και ένα δίκυκλο όχημα .

και . Ένα περονοφόρο ανυψωτικό μηχάνημα (κλαρκ).

Κρυμμένα σε ξύλινες κάσες

Τα λαθραία τσιγάρα είχαν τοποθετηθεί μέσα σε ξύλινες κάσες, συσκευασμένα και έτοιμα προς διανομή.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ο τρόπος με τον οποίο είχαν διαμορφωθεί οι κάσες, καθώς είχαν επενδυθεί με μεταλλικές ράβδους, με στόχο να δυσχεραίνεται ο εντοπισμός των καπνικών προϊόντων κατά τους ελέγχους με ακτίνες X (x-ray).

Ενδείξεις οργανωμένου δικτύου

Τα ευρήματα των ελεγκτών παραπέμπουν, σύμφωνα με την ΑΑΔΕ, σε μια οργανωμένη δομή που είχε αναπτύξει συγκεκριμένο τρόπο λειτουργίας για την αποθήκευση, μεταφορά και διοχέτευση μεγάλων ποσοτήτων καπνικών προϊόντων.

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Η χρήση μισθωμένων χώρων, οχημάτων με πλαστές πινακίδες και παραποιημένα στοιχεία αναγνώρισης, καθώς και διαφορετικών μεταφορικών μέσων, συνθέτουν την εικόνα ενός δικτύου με διακριτούς χώρους και μέσα για τη διακίνηση των προϊόντων.

Οι διαφυγόντες δασμοί και φόροι από τα τσιγάρα που κατασχέθηκαν υπερβαίνουν τα 1,4 εκατ. ευρώ.

Εξετάζεται η γνησιότητα των τσιγάρων

Δείγματα από τα κατασχεθέντα καπνικά προϊόντα αποστέλλονται για εξέταση στη Χημική Υπηρεσία, αλλά και στις εταιρείες που εκπροσωπούν τα αντίστοιχα εμπορικά σήματα.

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Στόχος είναι να διαπιστωθεί η γνησιότητα των προϊόντων, ενώ για την υπόθεση έχει ήδη σχηματιστεί δικογραφία.

Οι έρευνες των αρμόδιων αρχών βρίσκονται σε εξέλιξη, με στόχο να εντοπιστούν τυχόν επιπλέον εμπλεκόμενα πρόσωπα και διασυνδεδεμένα κυκλώματα.

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