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Η τοποθέτηση αγγελιών με κόλλα σε κολώνες ηλεκτροφωτισμού στην Αγία Βαρβάρα προκάλεσε την αντίδραση του δημάρχου της περιοχής, Λάμπρου Μίχου.

Σε βίντεο που δημοσίευσε ο αντιδήμαρχος Κηποτεχνίας και Πρασίνου, Γιάννης Πουλάκης, καταγράφεται ο κ. Μίχος να τηλεφωνεί στον αριθμό που αναγραφόταν σε αγγελία πώλησης και να ενημερώνει τη γυναίκα που απάντησε για το προβλεπόμενο πρόστιμο των 500 ευρώ για την παράνομη αφισοκόλληση.

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«Την έχετε κολλήσει με κόλλα που είναι φρεσκοφτιαγμένη, καινούργια, και ο δήμος προβλέπει πρόστιμο 500 ευρώ» ακούγεται να λέει ο δήμαρχος Αγίας Βαρβάρας στη γυναίκα, η οποία διευκρίνισε ότι μιλά εκ μέρους του πωλητή.

Μόλις ενημερώθηκε για το ύψος του προστίμου, η γυναίκα απάντησε «όχι, θα έρθω να την βγάλω», με τον κ. Μίχο να της επισημαίνει «αν έχετε βάλει και αλλού, βγάλτε τη γιατί είναι 500 ευρώ για κάθε κολώνα».