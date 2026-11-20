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Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς οργανώνει Bazaar Εκδόσεων, από την Πέμπτη 26 έως και την Κυριακή 29 Νοεμβρίου 2026, στο Museum Shop Αθήνας, στη Στοά Σπυρομήλιου (City Link).

Για τέσσερις ημέρες, το αναγνωστικό κοινό θα έχει τη δυνατότητα να ξεφυλλίσει και να αποκτήσει τις Εκδόσεις του Ιδρύματος σε εξαιρετικά προνομιακές τιμές, με εκπτώσεις έως και 70%.

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Το εκδοτικό έργο του Πολιτιστικού Ιδρύματος αριθμεί 180 τίτλους και καλύπτει ένα ευρύ φάσμα θεματικών, όπως αρχιτεκτονική, μουσειολογία, οικονομική και κοινωνική ιστορία, περιβάλλον, πολιτισμός, αλλά και το Δίκτυο Μουσείων του. Ξεχωριστή θέση κατέχουν οι παιδικές εκδόσεις, που αντλούν έμπνευση από τις θεματικές των εννέα Μουσείων του Ιδρύματος και προσφέρουν στους μικρούς αναγνώστες έναν δημιουργικό τρόπο γνωριμίας με την πολιτιστική κληρονομιά του τόπου μας.

Museum Shop Αθήνας

Στοά Σπυρομήλιου, Ισόγειο

Τ: 210 3224923

Πέμπτη 26/11 και Παρασκευή 27/11/2026 | Ώρες: 10:00-21:00

Σάββατο 28/11/2026 | Ώρες: 10:00-16:00

Κυριακή 29/11/2026 | Ώρες: 11:00-18:00

Στην ενέργεια συμμετέχουν επίσης:

το Museum Shop Θεσσαλονίκης, Λεωφ. Νίκης 9Α και Δημοσθένους, Τ: 2310 527536

τα πωλητήρια του Δικτύου Μουσείων

το eshop.piop.gr