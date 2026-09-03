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Ο ομιλητής θα παρουσιάσει τη μέθοδο Hypno-Coaching℠, εστιάζοντας στον επαναπρογραμματισμό πεποιθήσεων και στην ενίσχυση της ανθρώπινης ανθεκτικότητας μέσα από βιωματικές ασκήσεις.

Η εκδήλωση διάρκειας 90 λεπτών περιλαμβάνει ομιλία, συμμετοχική άσκηση και ανοιχτή συζήτηση για την προσωπική μεταμόρφωση και την αυτογνωσία.

Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος, ογδόντα επιλεγμένοι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία για μια αποκλειστική συνάντηση γνωριμίας με τον συγγραφέα.

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Πόσο διαφορετική θα μπορούσε να γίνει η ζωή μας, αν καταφέρναμε να αλλάξουμε όλα εκείνα που, συνειδητά ή ασυνείδητα, μας κρατούν πίσω;

Ο Jim Curtis, transformational coach, επιχειρηματίας και best-selling συγγραφέας, έρχεται στην Αθήνα για μία μοναδική, διαδραστική συνάντηση με το ελληνικό κοινό, την Κυριακή 22 Νοεμβρίου 2026, στις 13:00, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.

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Για περισσότερες από δύο δεκαετίες, ο Jim Curtis δραστηριοποιείται στον χώρο του wellness και της προσωπικής εξέλιξης, έχοντας βοηθήσει ανθρώπους να ξεπεράσουν περιοριστικές πεποιθήσεις, να επαναπροσδιορίσουν τη σχέση τους με τον εαυτό τους και να δημιουργήσουν ουσιαστικές αλλαγές στη ζωή τους.

Η προσέγγισή του βρίσκεται στη δυναμική συνάντηση επιστήμης και πνευματικότητας. Με έναν άμεσο, ανθρώπινο και βαθιά βιωματικό τρόπο, εστιάζει στους μηχανισμούς που διαμορφώνουν τις πεποιθήσεις και τη συμπεριφορά μας και στο πώς μπορούμε να επαναπρογραμματίσουμε μοτίβα που μας εμποδίζουν να προχωρήσουμε.

Έχει διατελέσει σε ηγετικές θέσεις σε κορυφαίους οργανισμούς του διεθνούς wellness industry, μεταξύ των οποίων τα WebMD, Everyday Health και Institute for Integrative Nutrition (IIN), ενώ μέσα από τη χαρακτηριστική του μέθοδο Hypno-Coaching℠ έχει συνεργαστεί με επιχειρηματίες, αθλητές και δημόσια πρόσωπα, συνδυάζοντας τεχνικές υποσυνείδητου επαναπρογραμματισμού με στοιχεία προσωπικής και πνευματικής ανάπτυξης.

Πίσω όμως από τη δουλειά του βρίσκεται και η δική του προσωπική ιστορία.

Η μακρόχρονη μάχη του με μία χρόνια, για μεγάλο διάστημα αδιάγνωστη ασθένεια, τον οδήγησε σε μια βαθιά προσωπική αναζήτηση γύρω από τη θεραπεία, την ανθεκτικότητα και την ανθρώπινη δυνατότητα για αλλαγή. Η εμπειρία αυτή έγινε η αφετηρία μιας πορείας που σήμερα έχει αγγίξει και επηρεάσει τη ζωή πολλών ανθρώπων.

90 λεπτά που μπορεί να αλλάξουν τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου

Η εμφάνιση του Jim Curtis στην Αθήνα δεν θα είναι μία συμβατική ομιλία.

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Για 90 λεπτά, ο Jim Curtis θα δημιουργήσει μία ζωντανή και διαδραστική εμπειρία, προσκαλώντας το κοινό όχι απλώς να ακούσει, αλλά να συμμετέχει.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει διαδραστική ομιλία, μία ειδικά σχεδιασμένη βιωματική άσκηση στην οποία θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν όλοι όσοι βρίσκονται μέσα στην αίθουσα, καθώς και ανοιχτό μέρος ερωτήσεων από το κοινό, δίνοντας στους παρευρισκόμενους την ευκαιρία να έρθουν σε άμεση επικοινωνία μαζί του.

Μέσα από αυτή τη συμμετοχική εμπειρία, ο Jim Curtis θα μιλήσει για τις πεποιθήσεις που καθορίζουν τις επιλογές μας, τα εσωτερικά εμπόδια που συχνά δεν αντιλαμβανόμαστε και τους τρόπους με τους οποίους μπορούμε να αρχίσουμε να αλλάζουμε βαθιά ριζωμένα μοτίβα σκέψης και συμπεριφοράς.

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Μία συνάντηση γύρω από την προσωπική μεταμόρφωση, την αυτογνωσία, τη δύναμη του υποσυνείδητου και την ικανότητά μας να διεκδικήσουμε μια ζωή με περισσότερη ελευθερία, σκοπό και δυνατότητες.

Γιατί, όπως πρεσβεύει ο Jim Curtis, αυτό που σήμερα μοιάζει αδύνατο μπορεί — όταν αλλάξει ο τρόπος με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε τον εαυτό μας και τις δυνατότητές μας -να γίνει πιθανό.

Exclusive Meet & Greet – μόνο για 80 άτομα

Μετά την κεντρική εκδήλωση, μόνο 80 άτομα θα έχουν τη δυνατότητα να συναντήσουν προσωπικά τον Jim Curtis σε ένα αποκλειστικό Meet & Greet.

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Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να τον γνωρίσουν από κοντά και να λάβουν ως δώρο υπογεγραμμένο αντίγραφο του νέου του βιβλίου.

Μία σπάνια ευκαιρία προσωπικής επαφής με έναν από τους ανθρώπους που έχουν αφιερώσει τη ζωή και το έργο τους στην πεποίθηση ότι η ουσιαστική αλλαγή δεν είναι απλώς μια ιδέα.

O Jim Curtis σε προσκαλεί να ανοίξεις την πύλη των πιθανοτήτων και των δυνατοτήτων στην ζωή σου και αυτό μπορεί να ξεκινήσει από μία μόνο στιγμή.

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Προπώληση εισιτηρίων TICKET SERVICE:

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https://www.ticketservices.gr/event/jim-curtis/?lang=el