Για το ενδεχόμενο οι εισαγωγές στα νοσοκομεία να φτάσουν τις 1.200 σε εβδομαδιαία βάση λόγω της γρίπης μίλησε σήμερα, μεταξύ άλλων, ο καθηγητής Πνευμονολογίας Νίκος Τζανάκης.

Ο Νίκος Τζανάκης, μιλώντας το πρωί της Τρίτης στον ΣΚΑΪ, ξεκαθάρισε αρχικά ότι δεν χρειάζεται πανικός. «Θα έχουμε και στο περιβάλλον μας πολλά περιστατικά. Αναλογικά με τα περιστατικά, η πίεση στο ΕΣΥ δεν είναι ανάλογη. Αυτά τα 2,5 εκατ. εμβόλια έχουν καταναλωθεί και έχουν γίνει κυρίως στους ευάλωτους, και γι’ αυτό δεν πιέζεται πολύ το σύστημα υγείας.

Εβδομαδιαίως έχουμε περίπου 800 εισαγωγές, δεν αποκλείεται να φτάσουμε στις 1.200. Περίπου 150-200 τη μέρα. Αυτό σημαίνει ότι στα Επείγοντα θα έχουν περίπου 20πλάσιες επισκέψεις. Ενδεχομένως θα πιεστούν οι ΜΕΘ» ανέφερε.

«Θα έχουμε σίγουρα διψήφιο αριθμό θανάτων εβδομαδιαίως»

«Θα έχουμε σίγουρα διψήφιο αριθμό θανάτων εβδομαδιαίως. Ήδη έχουμε περίπου 8, και θα προσεγγίσουμε τους 15, τις επόμενες δύο-τρεις εβδομάδες.

Ιδιαίτερα οι νέοι που έρχονται με βαριές λοιμώξεις κι επιπλοκές είναι ανεμβολίαστοι. Οι ηλικιωμένοι είναι πιο προστατευμένοι, αλλά πολλοί εξ αυτών είναι ανεμβολίαστοι» πρόσθεσε.

Ο καθηγητής εξήγησε ότι «στην πρωτεύουσα και τα αστικά κέντρα θα πάει έτσι μέχρι και τις δύο πρώτες εβδομάδες του Φεβρουαρίου, ενώ η περιφέρεια πάει λίγο πιο αργά, περίπου 10 ημέρες αργότερα θα δούμε το peak εκεί».