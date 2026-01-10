Ο Ολυμπιακός επέστρεψε στις νίκες στη Stoiximan Super League, επικρατώντας 2-0 του Ατρομήτου στο Περιστέρι για την 16η αγωνιστική. Η νίκη ανέβασε τους «ερυθρόλευκους» στην κορυφή του πρωταθλήματος με 39 βαθμούς, στο +1 από τον ΠΑΟΚ και στο +2 από την ΑΕΚ, η οποία αντιμετωπίζει τον Άρη στις 11 Ιανουαρίου. Το σκορ άνοιξε στο 35ο λεπτό ο Ζέλσον Μαρτίνς με γύρισμα μετά από εξαιρετική κίνηση του Μεχντί Ταρέμι, ενώ ο Ιρανός φορ «κλείδωσε» το τρίποντο στο 56ο λεπτό, με ασίστ αυτή τη φορά από τον Τσικίνιο.

Το ματς ξεκίνησε με τους Πειραιώτες να πιέζουν και να δημιουργούν ευκαιρίες, χωρίς όμως να βρίσκουν άμεσα δίχτυα. Στο 8′ ο Ρέτσος είδε την κεφαλιά του να σταματάει στο δοκάρι μετά από φάουλ του Γιαζίτζι, ενώ ο Μπιανκόν δεν κατάφερε να σκοράρει σε προβολή. Στο 19ο λεπτό νέα φάση για τον Ολυμπιακό με τον Μπιανκόν, αλλά η προσπάθεια αποκρούστηκε από τον Κοσέλεβ.

Advertisement

Advertisement

Στο 35ο λεπτό ήρθε το γκολ που άνοιξε το σκορ. Ο Ταρέμι εκμεταλλεύτηκε τη θέση του στην πλάτη της άμυνας, γύρισε τη μπάλα στον Μαρτίνς και εκείνος την έστειλε στα δίχτυα. Στο 56′, ο Ταρέμι κλέβει ψηλά, ο Τσικίνιο τον τροφοδοτεί και ο Ιρανός φορ ξεφεύγει από τον Μανσούρ για να κάνει το 2-0.

Ο Ολυμπιακός διατήρησε τον έλεγχο, με τελικές του Ρέτσου και του Μαρτίνς που δεν βρήκαν στόχο, ενώ ο Ατρόμητος προσπάθησε να αντιδράσει, χωρίς αποτέλεσμα. Το 2-0 παρέμεινε μέχρι το τέλος, με τους Πειραιώτες να στρέφουν πλέον την προσοχή τους στον προημιτελικό Κυπέλλου Ελλάδας απέναντι στον ΠΑΟΚ (14/1), ενώ η αναμέτρηση με τον Αστέρα για την 17η αγωνιστική αναβλήθηκε. Ο Ατρόμητος θα φιλοξενηθεί από τον Βόλο στις 19/1.

Σύνθεση Ολυμπιακού: Τζολάκης, Κοστίνια, Ρέτσος, Μπιανκόν, Ορτέγκα, Έσε, Γκαρθία, Τσικίνιο, Γιαζίτζι, Μαρτίνς, Ταρέμι.

Σύνθεση Ατρομήτου: Κοσέλεφ, Κίνι, Σταυρόπουλος, Μανσούρ, Ούρονεν, Μουτουσάμι, Καραμάνης, Γιουμπιτάνα, Μίχορλ, Μπάκου, Φαν Βερτ.