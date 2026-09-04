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Ο αθλητής κάλυψε συνολικά 91,4 χιλιόμετρα σε 31 ώρες και 50 λεπτά, ολοκληρώνοντας την πρώτη επιτυχημένη κολυμβητική διάσχιση του συγκεκριμένου περάσματος.

Η προσπάθεια πραγματοποιήθηκε μεταξύ 31 Αυγούστου και 1 Σεπτεμβρίου, ενώ η ομάδα υποστήριξης παρακολουθούσε την πορεία του μέσω σκάφους συνοδείας.

Ο Χρυσικόπουλος είχε αποτύχει σε παρόμοια απόπειρα το 2024 λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών και της παρουσίας μεγάλου σμήνους μεδουσών στη θάλασσα.

Ο αθλητής διαθέτει σημαντική εμπειρία σε εγχειρήματα ακραίας αντοχής, έχοντας καταρρίψει στο παρελθόν παγκόσμια ρεκόρ Γκίνες σε πισίνα και ανοιχτή θάλασσα.

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Σε μία ιστορική διαδρομή, ο υπερ-κολυμβητής Σπύρος Χρυσικόπουλος, έφτασε κολυμπώντας στην Ιταλία από την Ελλάδα, ολοκληρώνοντας μία μεγάλη απόσταση από τους Οθωνούς έως τη Σάντα Μαρία ντι Λέουκα, στο νοτιότερο άκρο της ιταλικής χερσονήσου του Σαλέντο.

Ο 43χρονος υπερκολυμβητής ξεκίνησε την Κυριακή 31 Αυγούστου από τους Οθωνούς, το δυτικότερο σημείο της Ελλάδας, και έφτασε στον ιταλικό προορισμό την Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με όσα γνωστοποίησε ο ίδιος μέσω των social media.

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Το εγχείρημα είχε διάρκεια 31 ώρες και 50 λεπτά, με τον Χρυσικόπουλο να καλύπτει συνολικά 91,4 χιλιόμετρα, σύμφωνα με τα δεδομένα της Marathon Swimmers Federation.

Ο ίδιος χαρακτήρισε την προσπάθειά του ως την πρώτη επιτυχημένη κολυμβητική διάσχιση του θαλάσσιου περάσματος που χωρίζει την Ελλάδα από την Ιταλία.

Δεν ήταν, πάντως, η πρώτη φορά που επιχείρησε να διανύσει τη συγκεκριμένη διαδρομή. Το καλοκαίρι του 2024 είχε ξεκινήσει ξανά από τους Οθωνούς, με στόχο τότε να φτάσει στο Οτράντο. Η προσπάθεια εκείνη δεν είχε ολοκληρωθεί, καθώς οι συνθήκες στη θάλασσα επιδεινώθηκαν σημαντικά.

Ένα μεγάλο σμήνος μεδουσών, σε συνδυασμό με ισχυρούς ανέμους και έντονο κυματισμό, υποχρέωσαν τον Έλληνα αθλητή να σταματήσει την προσπάθεια πρόωρα.

Η περιοχή ανάμεσα στους Οθωνούς και τις ιταλικές ακτές αποτελεί ιδιαίτερα απαιτητικό πεδίο για κολύμβηση ανοιχτής θάλασσας. Τα ισχυρά ρεύματα και οι συχνές μεταβολές του καιρού αυξάνουν σημαντικά τον βαθμό δυσκολίας, ειδικά σε μια προσπάθεια που διαρκεί περισσότερες από 30 ώρες.

Δύο χρόνια μετά την πρώτη αποτυχημένη απόπειρα, ο Χρυσικόπουλος επέστρεψε στο ίδιο σημείο και αυτή τη φορά κατάφερε να φτάσει μέχρι τον τελικό προορισμό του. Ο Σπύρος Χρυσικόπουλος έχει ήδη αφήσει το αποτύπωμά του στον χώρο της υπερ-κολύμβησης, έχοντας πραγματοποιήσει αρκετά εγχειρήματα ακραίας αντοχής.

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Το 2021 πέτυχε το πρώτο του παγκόσμιο ρεκόρ Γκίνες, κολυμπώντας συνολικά 358,2 χιλιόμετρα μέσα σε μία εβδομάδα σε κλειστή πισίνα του ΟΑΚΑ. Η απόσταση αυτή αντιστοιχεί περίπου, σε ευθεία γραμμή, στο μήκος της διαδρομής Αθήνα-Μυτιλήνη.

Τον Σεπτέμβριο του 2022 ακολούθησε μία ακόμη ιδιαίτερα απαιτητική πρόκληση, όταν κολύμπησε από τη Ρόδο έως το Καστελλόριζο. Η απόσταση σε ευθεία γραμμή έφτανε τα 130 χιλιόμετρα και ο Χρυσικόπουλος χρειάστηκε περίπου 64 ώρες για να ολοκληρώσει την προσπάθεια, έχοντας να αντιμετωπίσει δύσκολες καιρικές συνθήκες.

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Το καλοκαίρι του 2025 πρόσθεσε ακόμη ένα ρεκόρ Γκίνες στο ενεργητικό του. Αυτή τη φορά κολύμπησε 151 χιλιόμετρα σε πισίνα, παραμένοντας ξύπνιος για περισσότερες από 48 συνεχόμενες ώρες. Ο στόχος επετεύχθη μόλις 30 λεπτά πριν από τη λήξη του χρονικού ορίου που προβλεπόταν για την επίτευξη του ρεκόρ.

Όπως είναι φυσικό, σε εγχειρήματα τέτοιας διάρκειας ο αθλητής δεν βρίσκεται μόνος του στη θάλασσα. Συνήθως υπάρχει ομάδα υποστήριξης, στην οποία περιλαμβάνεται ειδικός γιατρός, ενώ ένα σκάφος παρακολουθεί διαρκώς την πορεία του. Με βάση τους κανόνες των πιστοποιημένων κολυμβητικών διασχίσεων μεγάλων αποστάσεων, το σκάφος δεν επιτρέπεται να έρθει σε επαφή μαζί του.

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