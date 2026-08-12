Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Σε περίπτωση βλάβης σε αυτοκινητόδρομο, οι οδηγοί πρέπει να μετακινήσουν το όχημά τους στη Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης και να ενεργοποιήσουν τα αλάρμ.

Είναι απαραίτητο να τοποθετήσουν το προειδοποιητικό τρίγωνο και να απομακρυνθούν με ασφάλεια από το αυτοκίνητο πίσω από το προστατευτικό στηθαίο.

Οι οδηγοί οφείλουν να καλούν τους ειδικούς αριθμούς έκτακτης ανάγκης των αυτοκινητοδρόμων, παρέχοντας με ακρίβεια την τοποθεσία τους και την περιγραφή του περιστατικού.

Εάν δεν είναι γνωστός ο αριθμός του συγκεκριμένου αυτοκινητοδρόμου, υπάρχει η δυνατότητα κλήσης προς το 100 ή το 112 για βοήθεια.

Οι αυτοκινητόδρομοι διαθέτουν εξειδικευμένες υπηρεσίες επέμβασης για την αποτελεσματική αντιμετώπιση ακινητοποιημένων οχημάτων και άλλων επειγόντων περιστατικών στο οδόστρωμα.

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Μια βλάβη στην Εθνική Οδό μπορεί να μετατρέψει μέσα σε λίγα λεπτά ένα ταξίδι σε ιδιαίτερα επικίνδυνη κατάσταση, ειδικά όταν το αυτοκίνητο ακινητοποιηθεί σε σημείο με αυξημένη κυκλοφορία.

Το σημαντικότερο είναι ο οδηγός να παραμείνει ψύχραιμος, να απομακρύνει όσο το δυνατόν περισσότερο το όχημα από τις λωρίδες κυκλοφορίας και να ζητήσει αμέσως βοήθεια.

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Οι μεγάλοι αυτοκινητόδρομοι της χώρας διαθέτουν ειδικούς αριθμούς έκτακτης ανάγκης, στους οποίους οι οδηγοί μπορούν να απευθύνονται σε περίπτωση βλάβης, τροχαίου ή άλλου κινδύνου.

Τι κάνουμε αν πάθει βλάβη το αυτοκίνητο

Το πρώτο και σημαντικότερο βήμα είναι να μετακινήσετε, εφόσον αυτό είναι δυνατό και ασφαλές, το αυτοκίνητο στη Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης (ΛΕΑ).

Αμέσως μετά, ενεργοποιήστε τα αλάρμ και τοποθετήστε το προειδοποιητικό τρίγωνο, φορώντας ανακλαστικό γιλέκο, εφόσον υπάρχει, σύμφωνα με τις προβλέψεις του ΚΟΚ και τις συνθήκες του σημείου.

Σε κάθε περίπτωση, μην παραμένετε μέσα στο αυτοκίνητο εάν υπάρχει ασφαλής τρόπος να απομακρυνθείτε από αυτό. Βγείτε, εφόσον είναι ασφαλές, από την πλευρά του συνοδηγού και σταθείτε πίσω από το προστατευτικό στηθαίο.

Τα τηλέφωνα έκτακτης ανάγκης

Οι βασικοί αυτοκινητόδρομοι διαθέτουν τετραψήφιους αριθμούς έκτακτης ανάγκης για περιπτώσεις όπως ακινητοποίηση οχήματος, τροχαίο, επικίνδυνο αντικείμενο στο οδόστρωμα ή άλλο επείγον περιστατικό.

Συγκεκριμένα:

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Αττική Οδός – 1024

Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου – 1075

Νέα Οδός / ΠΑΘΕ Αθήνα-Σκάρφεια & Σχηματάρι-Χαλκίδα – 1075

Κεντρική Οδός / Ε65 -1075

Μορέας / Κόρινθος-Τρίπολη-Καλαμάτα & Λεύκτρο-Σπάρτη – 1025

Ολυμπία Οδός / Ελευσίνα-Κόρινθος-Πάτρα-Πύργος – 1025

Εγνατία Οδός – 1077

Γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου – 26340 39010 και 26340 39011

Όταν επικοινωνήσετε με τον αριθμό έκτακτης ανάγκης, είναι σημαντικό να μπορείτε να περιγράψετε με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ακρίβεια το σημείο στο οποίο βρίσκεστε.

Χρήσιμο είναι να αναφέρετε τον αυτοκινητόδρομο στον οποίο κινείστε, την κατεύθυνση προς την οποία ταξιδεύετε, τον αριθμό χιλιομετρικής θέσης, εφόσον υπάρχει, την πλησιέστερη έξοδο ή κόμβο, τι έχει συμβεί, εάν υπάρχουν τραυματίες ή άλλος άμεσος κίνδυνος.

Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, εάν ο οδηγός δεν γνωρίζει ή δεν θυμάται τον ειδικό αριθμό του αυτοκινητόδρομου στον οποίο βρίσκεται, μπορεί να καλέσει το 100 ή το 112.

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Στους αυτοκινητόδρομους λειτουργούν υπηρεσίες επέμβασης για την αντιμετώπιση ακινητοποιημένων οχημάτων.

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